Este superalimento olvidado esta lleno de nutrientes

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pescado seco es un alimento asequible y de fácil acceso en los trópicos. Sin embargo, a pesar de su prevalencia, dado que a menudo se produce en pequeñas pesquerías y se suele comercializar de forma informal, se sabía poco sobre su amplia producción, consumo e incluso sobre su valor nutritivo. Hasta ahora.

¿PODRÍA SER UN SUPERALIMENTO EL PESCADO SECO?

En la primera investigación a gran escala sobre el consumo de pescado seco, un equipo internacional de investigadores dirigido por académicos de la Universidad de Lancaster (Reino Unido), proporciona evidencia de que el pescado seco podría ser un superalimento, ya que contribuye significativamente a la ingesta de nutrientes recomendada para niños pequeños y mujeres, lo que subraya su importancia para la seguridad alimentaria y la nutrición mundial.

Los resultados se publican en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

ANALIZARON 19 PESCADO SECOS DE CONSUMO COMÚN

Utilizando modelos basados en datos del estudio multinacional Living Standards Measurements Study realizado en Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Malawi, Tanzania y Uganda, los científicos responsables de los hallazgos estiman que un tercio de los hogares de esos países consumen pescado seco semanalmente, e incluso lo consumen un 54% más de personas que el pescado fresco.

El pescado seco es especialmente importante en la dieta de quienes viven en hogares pobres y cerca de costas o centros urbanos. Esto, según los investigadores, refuerza la importancia de proteger las capturas de pescado para el consumo local, en lugar de para los mercados internacionales.

Así, los investigadores examinaron el contenido de nutrientes de algunos de los pescados secos más disponibles en África oriental y occidental, así como en el Océano Índico, para determinar su importancia como fuente de nutrición.

Analizaron 19 especies de peces, incluidos peces de agua dulce de los Grandes Lagos (como la sardina del lago Victoria) y especies marinas de África occidental (incluida la sardinela de Madeira) y del océano Índico (como el pez conejo).

BENEFICIOS DEL PESCADO SECADO AL SOL Y AHUMADO

El análisis del pescado secado al sol y ahumado reveló que el pescado seco está repleto de nutrientes: incluso pequeñas cantidades de pescado seco contribuyen significativamente a la ingesta de nutrientes recomendada para niños pequeños y mujeres.

El procesamiento del pescado mediante secado al sol y ahumado concentra los nutrientes esenciales en porciones más pequeñas y estables, de modo que se encontró que todas las formas de pescado seco tenían una mayor densidad de nutrientes que el pescado fresco, para tamaños de porciones equivalentes, especialmente para minerales clave para la salud pública como el hierro y el zinc.

El estudio revela que pequeñas porciones de pescado seco aportan más del 15% de la ingesta recomendada de múltiples nutrientes dietéticos esenciales, incluidos calcio, yodo, hierro, selenio, zinc y vitaminas B12 y D.

Los nutrientes no son iguales para todos los peces. Las especies marinas en polvo y ahumadas, por ejemplo, tienen altas concentraciones de hierro y ácidos grasos omega-3, mientras que las especies de agua dulce del lago Victoria tienen concentraciones relativamente más altas de calcio y zinc.

El doctor James Robinson, investigador de Leverhulme en el Centro Ambiental de Lancaster de la Universidad de Lancaster, puntualiza: "Hasta ahora, el papel y la escala del pescado seco en el apoyo a la seguridad alimentaria y la nutrición a menudo se han subestimado y ocultado, lo que limita nuestra comprensión de cómo el pescado seco contribuye a dietas saludables".

Además, añade: "El pescado capturado en océanos, lagos y ríos de África y Asia se seca, se ahúma o se fríe, lo que proporciona grandes suministros de alimentos asequibles y nutritivos que pueden almacenarse durante largos períodos de tiempo y transportarse fácilmente".

"La prevalencia generalizada de pescado seco altamente nutritivo muestra que estos alimentos desempeñan un papel fundamental en la seguridad alimentaria y la nutrición, en particular para las poblaciones vulnerables como las mujeres y los niños, los hogares cercanos a las pesquerías e incluso en lugares alejados de ellas".

Tras estos nuevos conocimientos, los investigadores afirman que sus hallazgos sugieren que el pescado seco podría utilizarse para prevenir deficiencias de micronutrientes en mujeres y niños pequeños en África.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL PESCADO SECO?

El pescado seco, rico en ácidos grasos omega 3, yodo y selenio, podría pulverizarse y mezclarse con otros productos alimenticios para producir comidas altamente nutritivas para bebés que pueden usarse para tratar y prevenir la desnutrición, añaden los investigadores.

La doctora Rucha Karkarey, de la Universidad de Lancaster y coautora, concluye: "El pescado seco puede compensar las deficiencias de nutrientes en los mares estacionales, como los peces de arrecife de las Islas Lakshadweep, que se capturan y secan antes del monzón del suroeste. Sin embargo, aquí y en los trópicos, se necesitan políticas para proteger el suministro de las comunidades costeras frente a la competencia de los mercados internacionales".