Solo un 10% de las bebidas vegetales de España se encuentran fortificadas con más minerales y vitaminas

SACLAY (FRANCIA) 16 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Pablo Muñoz)

La gerente sénior de Ciencia e Innovación Global de Danone, Mariana Rocha, ha informado este lunes de que tan solo un 10 por ciento de las bebidas vegetales que se ofrecen en España se encuentran fortificados, un proceso en el que se les añaden nutrientes, como vitaminas o minerales, que originalmente no estaban presentes en el mismo o que lo estaban en pequeñas cantidades.

Esta situación puede dar lugar a que los consumidores no puedan satisfacer sus necesidades nutricionales, y es que en la actualidad existen numerosos alimentos que no cuentan con un perfil nutricional suficiente, tal y como ha expuesto durante una jornada organizada por Danone en la que se ha hecho hincapié en la importancia de seguir una dieta flexitariana, que consiste en seguir un patrón de 75 por ciento de alimentos basados en plantas y un 25 por ciento en productos de origen animal, para precisamente abordar este problema.

"Sabemos que hay una gran cantidad de personas que no toman la cantidad suficiente de fibra. También sabemos que existe una deficiencia de vitamina D a nivel global, por lo que nuestras elecciones alimentarias son muy importantes para compensar esa falta de sol que se produce durante seis meses al año. A parte de eso, tenemos que prestar especial atención a la deficiencia de yodo, una situación que preocupa cada vez más, especialmente en los países europeos", ha señalado.

Tras ello, ha afirmado que tan solo el 12 por ciento de las bebidas vegetales comercializadas en Europa se encuentran fortificadas con yodo, motivo por el que desde la compañía han apostado por una mayor fortificación de los alimentos.

CINCO NUTRIENTES "ESENCIALES"

En base a ello, la vicepresidenta de la Sección Global de Alimentos Basados en Plantas de Danone, Patricia Oliva, ha anunciado que a partir de ahora todas las bebidas y yogures vegetales pasarán a estar fortalecidos con cinco "esenciales" nutrientes como el calcio, el yodo, la vitamina D, la vitamina B2 y la vitamina B12, de forma que se provea a las personas de la comida "más saludable posible" y ayudar a mejorar su calidad de vida a través de la alimentación.

"A día de hoy, la gente gasta 3 billones de dólares en comida (2,6 billones de euros), mientras que los sistemas sanitarios gastan 11 billones de dólares (9,6 billones de euros) en enfermedades relacionadas con la dieta. Esto significa que las personas no están teniendo una alimentación saludable, y al final tiene consecuencias. La obesidad está creciendo cada año, y las enfermedades cardiovasculares relacionadas con la dieta son la primera causa de mortalidad", ha manifestado durante su intervención.

Es por ello por lo que ha recalcado que una dieta flexitariana puede ayudar a resolver este problema, aunque ha comprendido que en muchas ocasiones puede ser malinterpretada, motivo por el que cree necesario hacer entender a las personas qué es lo que pueden esperar de productos fortalecidos y basados en plantas, que están pensados "para todo el mundo" y que son la "base" de patrones alimenticios más sanos, pues permiten obtener muchos nutrientes que no se encuentran en otros alimentos.

El miembro del Departamento de Ciencias de la Nutrición y Alimentación de la Universidad de Reading (Reino Unido), Ian Rowland, ha recalcado que este tipo de dietas, como la mediterránea o la holandesa, se relacionan con numerosos beneficios como un menor peso corporal, una reducción de la mortalidad, menos posibilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares o diabetes tipo 2, así como un menor deterioro cognitivo. Asimismo, permite ayudar a las personas a cumplir con las recomendaciones nutricionales.

"En Europa tenemos retos nutricionales en términos de grupos de alimentos. Queremos que la gente coma más frutas y verduras, más cereales integrales, más legumbres y más semillas, y queremos que coman menos carnes rojas y procesadas (...) queremos reducir la ingesta de grasa, especialmente de las saturadas", ha añadido.

Por su parte, la dietista, escritora y creadora de contenidos Kylie Sakaida ha celebrado que la alimentación flexitariana está cobrando cada vez un mayor peso, especialmente entre las generaciones más jóvenes, si bien ha subrayado que aún existen "muchos mitos" circulando en redes sociales.

"No creo que sea una opinión tan controvertida decir 'me encanta una dieta basada en productos vegetales' o que creo que tiene tantos beneficios para la salud. Pero esa puede ser una opinión controvertida para algunas personas que quizás no estén expuestas a esa información", ha explicado.

En ese sentido, ha alegado que las redes sociales contienen "opiniones muy diversas" que no siempre se encuentran basadas en evidencia, motivo por el que ha insistido en la importancia de comprender estos puntos de vista y de continuar difundiendo un mensaje coherente, objetivo y neutral, basándose siempre en la ciencia.

LAS ALTERNATIVAS VEGETALES COMO UN PROBLEMA OCCIDENTAL

El dietista-nutricionista y comunicado científico Aitor Sánchez ha considerado que uno de los principales obstáculos a la hora de sustituir productos de origen animal por alternativas vegetales es más bien un problema de los países occidentales, en los que productos como la leche animal son un "pilar fundamental" de sus gastronomías, algo que no ocurre en países asiáticos.

"En países del sudeste asiático (...) el tofu es tofu, y la leche de soja es simplemente leche de soja, así que no hay necesidad de imitar ni reemplazar nada. Probablemente no se espera fortificar nada ni ser más completo", ha recalcado.

El especialista también ha evidenciado que considerar a las alternativas vegetales como una solución para la población vegana o con intolerancias es un punto de vista "muy anticuado" e incluso "occidental".

Asimismo, ha indicado que la fortificación de este tipo de alimentos puede ayudar a "desmentir el mito" de que las alternativas vegetales "no son tan buenas" como aquellas de origen animal, tras lo que se ha apoyado en la "más reciente" evidencia científica para mostrar que los productos de origen vegetal pueden ser "incluso más saludables" que los de origen animal.