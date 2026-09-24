La Sociedad Española de Nutrición se adhiere al Manifiesto de Lisboa para reforzar el papel del AOVE en la salud

Archivo - Imagen de recurso de aceite de oliva virgen extra. - DULEZIDAR/ ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Nutrición (SEÑ) se ha adherido al Manifiesto de Lisboa, una iniciativa impulsada en el marco del Olive Oil World Congress (OOWC) que refuerza el papel del aceite de oliva virgen extra (AOVE) en la salud

Con esta adhesión, la institución se suma al compromiso de poner en valor la evidencia científica disponible sobre los beneficios del aceite de oliva virgen extra (AOVE) y contribuir a su difusión como parte de una alimentación saludable.

El manifiesto recoge las principales evidencias científicas sobre la relación entre el consumo de aceite de oliva virgen extra y la salud y hace un llamamiento a gobiernos, organizaciones internacionales y sistemas sanitarios para reforzar la presencia del AOVE en las estrategias de alimentación y salud pública orientadas a la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles.

En esta línea, la SEÑ recuerda que el aceite de oliva virgen extra ocupa un lugar central en la dieta mediterránea, uno de los patrones alimentarios con mayor respaldo científico en este ámbito.

Entre las evidencias recogidas en el manifiesto se encuentra el estudio 'PREDIMED', que asoció una dieta mediterránea enriquecida con AOVE con una reducción aproximada del 30 por ciento del riesgo de infarto, ictus y muerte cardiovascular. Asimismo, la EFSA reconoce que los polifenoles del aceite de oliva contribuyen a la protección de los lípidos de la sangre frente al daño oxidativo.

Estas son algunas de las evidencias que recoge el Manifiesto de Lisboa, 'Aceite de oliva virgen extra: evidencia científica para la salud global', que plantea reforzar el papel del AOVE dentro de una alimentación saludable (variada, moderada y equilibrada), de acuerdo con la evidencia científica disponible.

Impulsado tras la celebración del Olive Oil World Congress 2026, el manifiesto reúne a más de 70 organizaciones de 18 países de cuatro continentes. La iniciativa plantea ahora avanzar desde la evidencia científica hacia una mayor difusión de este conocimiento y su consideración en las decisiones relacionadas con la alimentación y la salud.

Entre los firmantes se encuentran universidades y centros de investigación, instituciones especializadas en nutrición y salud, organizaciones agrarias, asociaciones industriales y otras entidades vinculadas al sector del aceite de oliva, procedentes de distintos países. El documento cuenta también con el respaldo de representantes gubernamentales de Argelia y Pakistán.

El manifiesto también cuenta con el respaldo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), la Fundación Española de la Nutrición (FEN), la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT) y el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA).

DEL MANIFIESTO A LA ACCIÓN

Los firmantes se comprometen a trasladar el contenido del documento al ámbito nacional, presentándolo ante sus respectivos gobiernos, sistemas sanitarios y autoridades competentes, así como ante los organismos internacionales correspondientes, con el objetivo de contribuir a una mayor difusión de la evidencia científica sobre el AOVE.

Entre las propuestas recogidas en el manifiesto se encuentra la revisión de las guías dietéticas nacionales e internacionales para valorar la inclusión de recomendaciones específicas sobre el consumo de AOVE, siempre dentro de los límites de ingesta total de grasa. Asimismo, plantea colaborar con las autoridades públicas para favorecer su presencia en hospitales, residencias, comedores escolares y centros de atención primaria.