SENC llama a "esperar a dentro de cinco años" para ver los resultados de la nueva pirámide nutricional de Estados Unidos

SENC llama a "esperar a dentro de cinco años" los resultados que ofrece la nueva pirámide nutricional de Estados Unidos - EUROPA PRESS

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), el doctor Javier Aranceta, ha llamado a "esperar a dentro de cinco años" para analizar los resultados que ofrezca la nueva pirámide nutricional de Estados Unidos presentada este año, aunque ha subrayado que "plantea todo lo contrario" a la dieta mediterránea.

El "gran problema" de este país "son las obesidades mórbidas", por lo que "han propuesto una dieta ligeramente cetogénica", ha manifestado durante la exposición de los pormenores del Congreso de esta sociedad científica, que se va a celebrar del 26 al 28 de noviembre en Madrid. Además, en este acto se ha presentado una nueva edición de las 'Guías Alimentarias SENC', así como el número monográfico de la revista 'Dieta Sana' dedicado a esta cita congresual.

Según ha señalado Aranceta, los profesionales estadounidenses "se han adaptado" al estilo de vida de su población. "A nosotros, nos puede parecer incongruente", ha afirmado, apartado en el que ha puesto en valor, una vez más, el modelo de dieta mediterránea, el cual, no obstante, "va disminuyendo en los jóvenes" españoles, que "van más a la comida rápida".

MANTENER LA DIETA MEDITERRÁNEA COMO ICONO

"Algo estamos haciendo mal en la alfabetización alimentaria en los colegios", ha sostenido al respecto, y es que "todos los productos primarios han disminuido" y "suben las comidas preparadas, el 'delivery', ha continuado, para añadir que el objetivo es "mantener la dieta mediterránea como icono de la población". Para ello, ha destacado "cambios" en la pirámide de alimentación propuesta.

Al respecto, ha explicado que "siguen en la base aspectos que van a ayudar a que la alimentación sea más positiva, como son las técnicas culinarias" y la reducción del desperdicio, algo que "es importantísimo". Así, ha señalado que "todo lo que sea en crudo es interesante", siendo otras buenas opciones cocinar en "vapor o cocido", mientras que, por ejemplo, las barbacoas hay que dejarlas para "alguna vez en verano".

En cuanto a los alimentos en sí, desde la SENC se apuesta por un consumo diario de frutas y verduras -cifrado en "al menos 500 gramos" por Aranceta-, hortalizas y especias. Sobre estas últimas, "se está viendo que tienen componentes de gran interés", ha afirmado también en relación con la pirámide, que también aboga por alimentarse cada día con arroz, pasta y cereales integrales, legumbres hongos y pan de masa madre.

Otros productos que se pueden ingerir a diario o varias veces a la semana son los lácteos como el queso fresco y el yogur, pescados, mariscos, huevos, proteínas de origen vegetal y carnes blancas como el pollo y el pavo. Por su parte, se recomienda un consumo ocasional y moderado de las carnes rojas de pastura, embutidos artesanos y los procesados de calidad, quedando los dulces, la repostería y la bollería para ocasiones concretas y muy moderadas. De igual modo, en hidratación, "hay que procurar evitar" las bebidas azucaradas, ha explicado este especialista.

Además, se ha referido a la importancia de elegir bien los envases -aspecto en el que ha destacado los de cristal- y a la relevancia de "la actividad física y del equilibrio emocional". "No comemos igual ni compramos igual si estamos de mal humor", ha sostenido en relación con este último punto, tras lo que ha incidido en la necesidad de "dedicar un poco de tiempo y amor en la cocina".

ACTUALIZACIÓN DE LAS 'GUÍAS ALIMENTARIAS SENC'

En este contexto, ha insistido en lo oportuno de las 'Guías Alimentarias SENC', que representan "una herramienta de interés en salud pública". "No ponemos a dieta a la población, hacemos orientaciones que permiten mejorar en función de los perfiles de salud", ha explicado, y es que aboga por "la alimentación personalizada" y la interrelación con "las ómicas" mediante una "alimentación de precisión" que "está en ciernes".

No obstante, "hay que mejorar mucho porque hay microganismos de la microbiota que todavía no se pueden cultivar", ha proseguido, para referirse también a "la Medicina culinaria", por la que "se enseña a cocinar" y que provocará que en el futuro exista "la posibilidad de hacer alfabetización alimentaria" en "centros de salud".

Por último, y tras señalar el editor de 'Dieta Sana', Ángel Salmador, que esta revista "para profesionales y población general se va a distribuir entre los asistentes al Congreso de la SENC y en formato PDF para personas conectadas por 'streaming', así como se facilitará su acceso a sanitarios asociados en Iberoamérica, Aranceta ha afirmado que esta cita contará con una entrega de premios y, como novedad, con "píldoras formativas", en las que se podrá plantear investigaciones por espacio temporal de "cinco minutos".