La SEN recomienda los alimentos para usos médicos especiales en el tratamiento del deterioro cognitivo leve

Archivo - Imagen de recurso de un médico y un paciente. - MTSTOCK STUDIO - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo de estudio de Neurogeriatría de la Sociedad Española de Neurología (Sociedad Española de Neurología) ha elaborado un nuevo documento de consenso sobre prevención del deterioro cognitivo y la demencia, en el que recomienda el uso de alimentos para usos médicos especiales (AUME) en el tratamiento del deterioro cognitivo leve.

El consenso destaca varios puntos clave. En primer lugar, la importancia de la detección temprana y el uso de herramientas de 'screening', esencial para intervenir en fases en las que aún es posible influir en el curso de la enfermedad. Además, señala la intervención multidisciplinar como una herramienta fundamental, que incluye no solo abordaje farmacológico, cognitivo y estilo de vida, sino también el uso de nutrición clínica.

Por último, subraya el rol significativo que juega la nutrición clínica. Así, reconoce la relevancia de intervenciones nutricionales específicas con evidencia de impacto en función y estructura cerebral. En concreto, la SEN recomienda 'Souvenaid', de Danone Nutricia, como único alimento de uso médico (AUME) para abordar la progresión del deterioro cognitivo leve. Este hito representa un avance significativo en el abordaje clínico del DCL y subraya la importancia de incluir intervenciones nutricionales con evidencia sólida en la práctica neurológica.

"Los AUME son aquellos que han sido formulados para el manejo dietético de pacientes bajo supervisión médica. Están destinados a satisfacer las necesidades alimenticias de los pacientes que precisen de determinados nutrientes, cuyo tratamiento dietético no pueda efectuarse únicamente modificando la dieta normal, con otros alimentos destinados a una alimentación especial, o mediante ambas cosas", ha explicado Sagrario Manzano, neuróloga en el Hospital Infanta Leonor (Madrid) y secretaria del Grupo de Neurogeriatría de la SEN.

En este sentido, la recomendación de la SEN se fundamenta en evidencia clínica sólida acumulada de 'Souvenaid' durante más de 20 años de investigación, estudios que avalan su impacto en memoria, sinapsis y metabolismo neuronali. Su fórmula 'FortaSynConnect' actúa preservando las conexiones neuronales, contribuyendo a frenar la atrofia cerebral, preservar la función cognitiva por más tiempo y mejorar la calidad de vida de los pacientesv. "El perfil de seguridad de las intervenciones multidominio combinadas con 'Souvenaid' ofrece un buen resultado y el cumplimiento de la balanza de seguridad-eficacia", concluye Manzano.

"El nuevo Consenso de la Sociedad Española de Neurología consolida el papel fundamental que juega la nutrición clínica en la prevención del deterioro cognitivo leve. Por ello, es un orgullo que se reconozcan los beneficios de 'Souvenaid', siendo el único AUME recomendando en el documento", ha finalizado Gonzalo Zárate, director médico de Nutricia.