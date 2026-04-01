Semáforo nutricional: Más efectivo que las tablas de información alimentaria

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MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Etiquetar los productos alimenticios por códigos de color es más efectivo que ubicar tablas nutricionales en el envase, tal y como ha constatado un estudio llevado a cabo por científicos de las universidades SWPS de la ciudad polaca de Varsovia, de Wisconsin y de Massachusetts, estas dos últimas en Estados Unidos.

"Decidimos investigar los mecanismos psicológicos que subyacen a la lectura de etiquetas de productos codificadas por colores", ha expresado el miembro del Instituto de Psicología de la Universidad SWPS y autor de este trabajo, el psicólogo Andrzej Falkowski, que ha añadido que, para ello, se han basado "en teorías sobre el procesamiento de información verbal y visual, así como en la percepción de la información en contextos positivos y negativos".

Con esta estrategia, ha indicado que los investigadores han buscado "llenar un vacío", y es que "estudios anteriores se centraron exclusivamente en el comportamiento de compra del consumidor y analizaron hasta qué punto las etiquetas codificadas por colores influían en la elección de productos alimenticios saludables".

En este contexto, la investigación, que ha sido publicada en la revista especializada 'Current Psychology', muestra que, para incentivar a los consumidores a tomar decisiones más saludables, el etiquetado con códigos de colores se utiliza cada vez más en el mercado europeo. Así, los colores indican los niveles de nutrientes en relación con los porcentajes de ingesta de referencia de calorías, grasas, saturadas, azúcares y sal.

De esta manera se ha establecido debido a datos como el aportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que, en los últimos 30 años, el porcentaje de niños y adolescentes en Estados Unidos con sobrepeso o en riesgo de padecerlo se ha triplicado con creces, alcanzando el 37 y el 34 por ciento, respectivamente.

EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD AUMENTAN EL RIESGO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

El sobrepeso y la obesidad aumentan considerablemente el riesgo de padecer enfermedades crónicas y la crisis de esta última se debe principalmente a la disminución de la actividad física y al consumo excesivo de alimentos ricos en grasas y azúcares.

Ante todo ello, se ha llevado a cabo este estudio, en el que han participado 79 personas. Estas evaluaron productos alimenticios cuyos envases presentaban cantidades de ingredientes codificadas por colores (rojo y verde) o texto tradicional, tras lo que se les pidió que los calificaran utilizando los adjetivos proporcionados en una escala del 0 al 10, donde 0 significaba perjudicial y 10, saludable.

Los resultados muestran que el cerebro procesa los colores instantáneamente, con poco esfuerzo, y que las decisiones se toman de forma instintiva, lo que permite a los consumidores evaluar con mayor facilidad si un producto les resultará beneficioso, incluso con prisas. De hecho, el color rojo tiene un impacto mucho mayor en los consumidores que el verde.

"El rojo nos hace detenernos y reconsiderar una compra", ha subrayado al respecto Falkowski, quien ha añadido que es este "sesgo negativo" lo que hace que los sistemas de color sean tan efectivos. "El etiquetado con códigos de colores representa una estrategia sencilla pero eficaz para orientar a los consumidores hacia elecciones más saludables", ha finalizado.