¿Por qué seguimos comiendo si estamos llenos? No eres tú, el estudio que lo demuestra

Archivo - Mujer dándose un atracón nocturno en la nevera. - KONTREC/ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aunque hayas comido hasta no poder más, hay algo dentro de ti que no entiende el mensaje. Ves unas galletas, una tableta de chocolate o unas patatas fritas, y una pequeña voz mental susurra: “solo una más”.

Ahora, un grupo de investigadores británicos parece haber encontrado la razón detrás de ese impulso. Su trabajo sugiere que el cerebro humano sigue respondiendo a las tentaciones incluso cuando el cuerpo ya está saciado… y que resistirse quizá no sea solo cuestión de fuerza de voluntad.

EL CEREBRO NO “APAGA” EL DESEO

Una investigación de la Universidad de East Anglia (UEA) de Reino Unido puede finalmente explicar por qué seguimos comiendo, incluso cuando estamos llenos. Este nuevo estudio, publicado en 'Appetite' revela que el cerebro humano continúa respondiendo a señales de comida tentadora incluso después de haber comido lo suficiente.

En un mundo de anuncios interminables y señales de hamburguesas en cada esquina, el equipo dice que sus hallazgos arrojan luz sobre por qué a tantos de nosotros nos cuesta mantener un peso saludable.

La obesidad se ha convertido en una importante crisis de salud mundial. Pero el aumento de la obesidad no se trata simplemente de fuerza de voluntad: es una señal de que nuestros entornos ricos en alimentos y las respuestas aprendidas a las señales apetitosas están dominando los controles naturales del apetito del cuerpo", El investigador principal, el doctor Thomas Sambrook, de la Facultad de Psicología de la UEA.

NI SIQUIERA EL AUTOCONTROL TE SALVA

Los investigadores querían comprender mejor cómo reaccionan nuestros cerebros a las señales de comida cuando ya nos sentimos llenos. Para ello, estudiaron las ondas cerebrales de las personas después de comer y descubrieron que, aunque sus estómagos estuvieran satisfechos, a sus cerebros no parecía importarles. De hecho, ninguna cantidad de saciedad podía desactivar la respuesta del cerebro a la comida deliciosa. Esto sugiere que las señales de la comida pueden provocar comer en exceso sin sentir hambre.

En el estudio, 76 voluntarios fueron monitoreados mediante electroencefalogramas (EEG) cerebrales mientras participaban en un juego de aprendizaje basado en recompensas con alimentos como dulces, chocolate, patatas fritas y palomitas de maíz.

A mitad de la tarea, los participantes recibieron una comida de uno de los alimentos hasta que no quisieron otro bocado. Según los investigadores, los participantes realmente estaban llenos: informaron una reducción drástica del deseo por la comida y su comportamiento mostró que ya no la valoraban.

La actividad eléctrica en las áreas asociadas con la recompensa continuó respondiendo con la misma intensidad a las imágenes de la comida ahora no deseada incluso después de que los participantes estuvieran completamente llenos.

"Lo que vimos es que el cerebro simplemente se niega a restarle importancia a lo gratificante que parece una comida, sin importar lo lleno que estés. Incluso cuando las personas saben que no quieren la comida, incluso cuando su comportamiento muestra que han dejado de valorarla, sus cerebros continúan enviando señales de recompensa en el momento en que aparece la comida", señala Sambrook.

COMER POR HÁBITO, NO POR HAMBRE

Los hallazgos sugieren que las respuestas a las señales alimentarias podrían funcionar como hábitos: reacciones automáticas y aprendidas, forjadas durante años de combinar ciertos alimentos con placer.

Sambrook insiste: "Estas respuestas cerebrales habituales podrían operar independientemente de nuestras decisiones conscientes. Así, aunque creas que comes porque tienes hambre, tu cerebro podría simplemente estar siguiendo un guion trillado".

El estudio no encontró ninguna relación entre la capacidad de las personas para tomar decisiones orientadas a objetivos y la resistencia de su cerebro a la devaluación de los alimentos. Esto significa que incluso las personas con un excelente autocontrol pueden verse afectadas por las respuestas neuronales automáticas.

"Si tienes dificultades para picar entre horas o no puedes negarte a los dulces ni siquiera cuando estás lleno, el problema puede no ser tu disciplina, sino el cableado interno de tu cerebro", incide Sambrook. "No es de extrañar que resistirse a una dona pueda parecer imposible", finaliza.