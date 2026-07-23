El secreto nutricional de la Selección Española: así comen los campeones del mundo para rendir al máximo

19 July 2026, US, East Rutherford: Spain's Ferran Torres celebrates scoring his side's first goal during the 2026 FIFA World Cup final soccer match between Spain and Argentina at New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID, 23 Jul. (EDIZIONES) -

La diferencia entre ganar o perder una final del Mundial puede decidirse por pequeños detalles. Uno de ellos, y cada vez más importante, está en el plato. Qué comen los futbolistas, cuándo lo hacen, cómo se hidratan, o qué estrategias siguen para recuperarse tras un partido son factores determinantes para rendir al máximo nivel.

Toscana Viar, responsable de nutrición de la Selección Española de Fútbol y del Athletic Club de Bilbao, explica en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus cuáles son las claves nutricionales que acompañan a los campeones del mundo, y desvela algunos de los hábitos que cualquier persona puede incorporar a su día a día para mejorar su salud y bienestar.

Destaca que la nutrición es uno de los factores más importantes a la hora de que un deportista de élite logre el mejor rendimiento deportivo, junto con el descanso nocturno, y también a la hora de mejorar la recuperación tras la competición.

Es por ello por lo que le preguntamos, como parte responsable del éxito de España en este pasado Mundial de Fútbol, y sin entrar en detalles confidenciales, cómo se planifica la alimentación de los jugadores en las horas previas a una final, y qué es lo que estos suelen cenar o desayunar antes de un partido importante.

LOS HIDRATOS DE CARBONO Y LA PROTEÍNA, FUNDAMENTALES

Nos confiesa la también especialista en nutrición deportiva por el Comité Olímpico Internacional que no hay un menú cerrado, sino que una de las principales claves del éxito es la planificación: "Planificar la nutrición para un campeonato como este es algo que se diseña con mucho tiempo. Es fundamental la planificación. No sólo el decirles qué comer o qué no, sino planificarlo todo bien para que cada momento esté bien organizado".

Así, indica Viar que antes de los partidos hay dos nutrientes que son imprescindibles: los hidratos de carbono, "el alimento que más aporta la gasolina", pero también la proteína, ya que ayuda a proteger y a evitar que el músculo sufra demasiado durante la competición". Eso sí, ve aconsejable igualmente reducir la cantidad de grasa y de fibra porque "son nutrientes que frente a una competición no interesan".

De hecho, reconoce que algunos miembros de la selección española de Fútbol les gusta desayunar lo mismo que comen, y por ejemplo son capaces de ingerir pollo con arroz por la mañana a las 8 de la mañana: "Hay algunos jugadores que, aunque sean a las 8 de la mañana, comen lo mismo que desayunan, pollo y arroz; mientras que otros jugadores pueden preferir tostadas con huevos revueltos y dátiles para desayunar. Siempre se trata de buscar esos alimentos que le apetecen al jugador, pero también que funcionan de cara a la competición".

EL TIMING NUTRICIONAL

Otro punto importante sobre el que esta dietista-nutricionista deportiva hace hincapié es en la ingesta de alimentos o de platos que no sean pesados, sino fácilmente digeribles, que no les provoquen molestias digestivas. "Sabiendo esto, hay muchos alimentos que aportan estos nutrientes, y por eso es importante que cada jugador desarrolle su estrategia particular en función de lo que le gusta, de lo que le apetece en cada momento, y aquí es donde está el secreto, en conseguir que los jugadores vayan haciendo y consumiendo alimentos que necesitan para que la alimentación luego no les genere ningún estrés, y en el partido puedan rendir al máximo", agrega.

Precisamente, comentamos con ella que en nutrición deportiva se habla mucho del 'timing nutricional', de forma que no sólo es importante lo qué se come, sino a la hora que se come y se bebe en las horas previas. Señala que, normalmente, se intenta que la última comida principal sea cuatro horas antes de la competición, para que se dé un vaciamiento gástrico completo, y se absorban los nutrientes necesarios.

"Luego, ya más cerca de la competición, se pueden introducir pequeños alimentos, como un dátil, un plátano, o incluso un suplemento deportivo. Pero también, y justo después del partido, es vital la recuperación, desde el minuto en el que acaban de jugar. Y aquí hay una estrategia que va más allá de qué tienen que comer. Hay jugadores que juegan los 90 minutos, mientras que otros no tanto. Hay otros que acaban el partido y que no tienen hambre y aquí hay que tener distintas estrategias para que cada uno busque su fórmula para recuperarse lo antes posible", subraya Toscana Viar.

LA HIDRATACIÓN TAMBIÉN ES CLAVE

En este sentido, le preguntamos por aquellos alimentos o bebidas que se evitan deliberadamente antes de una competición de máximo nivel, y apunta que sobre todo la fibra y las grasas, como hemos comentado antes, así como esos alimentos que hagan la digestión más complicada. En cuanto a las bebidas, indica que en las concentraciones siempre hay agua, agua con gas, y algún zumo o kombucha, pero poco más. "Nunca hay bebidas procesadas", precisa.

Pero además, es que le preguntamos por la hidratación, ya que ha sido una de las protagonistas de este Mundial, con la introducción de pausas específicas para beber. Desde el punto de vista científico, queremos saber qué impacto tiene una pérdida de líquidos relativamente pequeña en el rendimiento físico y cognitivo de un futbolista.

Nos explica que la deshidratación es uno de factores que más afecta a la pérdida de rendimiento deportivo. "La hidratación es un factor súper importante durante la competición. Al final durante el partido, ahora con las pausas de hidratación, ha habido más opción y se intenta que se beba suficiente líquido, que lleguen al partido muy bien hidratados, y también que vayamos aportándoles electrolitos, no sólo agua, porque al final cuando sudamos perdemos agua y electrolitos, y si sólo repones agua se genera un desequilibrio", recalca.

Eso sí, admite que la cantidad de líquido a ingerir depende del jugador, y de las condiciones atmosféricas (temperatura, humedad), pero sí ve súper importante una buena hidratación para evitar la percepción de la fatiga, pero también para el mejor bienestar muscular del deportista, o ante un posible aumento del riesgo de lesión.

Sobre si estas famosas pautas de hidratación en el Mundial cree que sería bueno que permanecieran, desde el punto de vista científico-sanitario, Toscana Viar mantiene que "el fútbol va evolucionando de muchas maneras y hay que ir adaptándose a la dinámica del juego para mejorar el rendimiento de jugadores". La califica de una "ventana de oportunidad para hidratarse" que si cada jugador no aprovecha, quizás su rival sí y te quedas en desventaja.

"Si están se pueden aprovechar un momento para parar y rehidratarse y recuperar un poco el nivel de rendimiento. Desde luego para ellos es una ventaja. Es una ventana más de recuperación que desde luego a los jugadores les ayuda para reponer glucógeno, rehidratarse, aportar electrolitos, y a nivel de rendimiento ayuda", añade.

TRES HÁBITOS A PONER EN MARCHA

Más allá de la élite, la Selección española de Fútbol se ha convertido en un referente para millones de personas, y por eso le pedimos a su responsable de nutrición cuáles son esos tres hábitos nutricionales de los campeones del mundo que cada uno de nosotros podría incorporar a su día a día para mejorar su salud y bienestar.

1. Aprender a planificar: para alimentarte bien una de las cosas más importantes ya que queremos mejorar nuestros hábitos y luego no nos planificamos; si nos planificamos, al final, esto hace que sea más difícil todo y también el cuidarse, y en deporte lo mismo, gran parte del trabajo es la planificación y esto les permite cuidarse y mejorar su rendimiento.

2. Que la base de la alimentación es la comida de verdad, comida real, huyendo de ultraprocesados; pero también con esto de ingerir comida real se debe evitar comer siempre pollo y lechuga porque esto hace que a nivel emocional cuidarse al final suponga un esfuerzo, un sacrificio, y por eso es muy importante la variedad de alimentos dentro de una dieta saludable.

3. "Lo perfecto es enemigo de lo bueno". No hace falta ser súper estricto, no pasa nada por salirse de vez en cuando y hacer pequeños excesos, que estos sean la excepción y no la norma, y no sólo no perjudican sino que a veces hasta ayudan.