La SEA destaca que la dieta mediterránea se asocia con una mayor longevidad y un menor riesgo de enfermedades crónicas

Archivo - Imagen de recurso de una alimentación saludable. - FCAFOTODIGITAL/ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA) ha destacado, con motivo del Día Mundial de la Dieta Mediterránea, que una mayor adherencia a este patrón alimentario se asocia, según la evidencia científica, con una mayor longevidad y un menor riesgo de desarrollar diversas enfermedades crónicas.

Así, la SEA ha subrayado que el corazón es el órgano para el que existe una demostración más sólida de los beneficios de la dieta mediterránea, que ha mostrado que puede reducir la aparición de eventos cardiovasculares tanto en personas con alto riesgo como en quienes ya han sufrido una enfermedad coronaria.

En este contexto, recuerda que el estudio multicéntrico 'PREDIMED' fue el primero en demostrar que una alimentación basada en la dieta mediterránea reducía la incidencia de eventos cardiovasculares en personas con alto riesgo pero sin enfermedad cardiovascular previa.

El estudio fue realizado con la participación del Hospital Clínic de Barcelona, la Universidad de Navarra y múltiples grupos de investigación en España adscritos al CIBEROBN (Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición).

Por su parte, el estudio 'CORDIOPREV' demostró que la dieta mediterránea facilitaba una reducción superior al 25 por ciento del riesgo de nuevos eventos cardiovasculares incluso frente a la dieta baja en grasa, tras siete años de intervención dietética.

Este estudio fue realizado por la Unidad de Lípidos y Arteriosclerosis del Hospital Universitario Reina Sofía y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, con la participación de más de mil pacientes coronarios cordobeses.

CÁNCER, CEREBRO, DIABETES Y DEPRESIÓN

Además, la sociedad científica resalta que una mayor adherencia a la dieta se asocia con menor riesgo de distintos tumores, entre ellos el colorrectal y el de mama, aunque la certeza de los resultados varía según el tipo de cáncer y gran parte de los datos procede de estudios observacionales.

También se relaciona con menor riesgo de deterioro cognitivo y demencia, lo que refuerza el interés por una alimentación saludable como parte del cuidado del cerebro durante el envejecimiento.

A estos resultados se suman beneficios sobre el control del peso y la salud metabólica, incluida la prevención de la diabetes tipo 2. También se investigan sus efectos sobre los síntomas depresivos y la calidad de vida.

La SEA indica que recuperar este patrón significa dar protagonismo a las verduras, las frutas, las legumbres, los cereales integrales y los frutos secos. También supone revalorizar los guisos y el sofrito, que combinan ingredientes vegetales con aceite de oliva y muestran que comer de forma saludable puede ser sabroso, variado y cercano.

Asimismo, afirma que el pescado debe ocupar un lugar destacado entre las fuentes de proteína animal, junto con las legumbres como fuente de proteína vegetal. Entre las carnes, las aves y el conejo representan opciones características de esta tradición culinaria. Por su parte, el aceite de oliva, preferentemente virgen extra, actúa como hilo conductor de la dieta mediterránea.

Por último, un reciente consenso de la SEA y la Sociedad Española de Medicina destaca que la Dieta Mediterránea no termina en el plato. Así, para comprenderla y preservarla es necesario atender también a cómo se eligen y preparan los alimentos, cuándo se consumen y con quién. "Estos componentes sociales, a menudo menos visibles que los nutrientes, forman parte indiscutible de su identidad y de sus múltiples beneficios para la salud física y psíquica", concluye la SEA.