Lo que revelan las aguas residuales municipales: Estos alimentos delatan el nivel de ingresos y el origen de cada barrio

Archivo - Una depuradora de aguas residuales en Andalucía en imagen de archivo. - EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad de Duke (Estados Unidos) revela que los patrones de consumo de alimentos a nivel comunitario pueden obtenerse a partir de muestras de aguas residuales municipales. La vigilancia dietética a nivel poblacional puede fundamentar políticas e intervenciones nutricionales. Sin embargo, los métodos actuales de evaluación dietética son costosos, requieren mucho tiempo y son propensos a sesgos, y solo pueden extrapolar patrones poblacionales a partir de muestras individuales. El trabajo se recoge en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’.

Los investigadores desarrollaron una plataforma de secuenciación de ADN para obtener datos dietéticos poblacionales en tiempo real a partir de aguas residuales municipales de 19 comunidades en Carolina del Norte, que en conjunto abarcan alrededor de 2,1 millones de personas. El coste de generar los datos dietéticos fue inferior a 0,01 dólares por persona.

Los autores secuenciaron genes residuales de cloroplastos vegetales y mitocondrias animales de 183 muestras de aguas residuales. El análisis identificó ADN de 184 taxones de alimentos vegetales y 116 animales. La comparación del ADN vegetal dietético de aguas residuales municipales y 14 muestras individuales de heces recolectadas en Durham, Carolina del Norte, indicó que las señales derivadas de las aguas residuales reflejan los patrones de consumo comunitario.

El muestreo longitudinal de aguas residuales documentó cambios dietéticos estacionales que coincidieron con los patrones temporales de disponibilidad regional de alimentos. El análisis de las aguas residuales muestreadas en diversas comunidades identificó patrones alimentarios que variaban según los gradientes sociodemográficos, incluyendo el ingreso per cápita y el nivel educativo. Los autores también detectaron patrones alimentarios a nivel comunitario que vinculaban la abundancia de ingredientes de la cerveza con el ingreso disponible, las frutas tropicales y las legumbres con el tamaño de la población nacida en el extranjero, y los mariscos locales con la geografía costera. Según los autores, la plataforma de vigilancia dietética comunitaria podría implementarse a nivel mundial aprovechando la infraestructura de vigilancia de aguas residuales establecida para monitorear la COVID-19.