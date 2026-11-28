Archivo - Niña comiendo hamburguesa y refresco. - GILAXIA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Flinders (Australia) ha revelado cómo las malas elecciones alimentarias durante la infancia y la adolescencia pueden contribuir a problemas de salud mental y cognitivos, y potencialmente a otras enfermedades.

Una revisión exhaustiva de una amplia gama de datos recopilados en toda Australia lanza una clara advertencia sobre el efecto de una mala alimentación en el rendimiento cognitivo y académico, así como sobre el posible desarrollo de otros trastornos.

Los resultados muestran que el alto consumo de alimentos ricos en energía y pobres en nutrientes, así como de bebidas azucaradas, está asociado con la salud mental, el bienestar y los resultados académicos de los jóvenes, por lo que los expertos piden una mayor concienciación y un cambio positivo en la comunidad.

“Fomentar una alimentación sana y limitar los alimentos ‘basura’ con alto contenido de aditivos químicos, conservantes, grasas saturadas, azúcares y sal en exceso inculcará buenos hábitos desde temprana edad y promoverá una salud óptima a largo plazo”, afirma la investigadora asociada y doctora de la Facultad de Medicina y Salud Pública Zegeye Abebe Abitew, primera autora del nuevo artículo publicado en la revista 'Current Nutrition Reports'.

“Necesitamos educar a padres, consumidores, educadores y jóvenes sobre la importancia de una alimentación saludable durante la infancia y la adolescencia --prosigue--. Si bien la presión del costo de vida puede dificultar la elección de alimentos saludables, combinar la educación nutricional con cambios estructurales para mejorar la asequibilidad y el acceso a alimentos saludables es esencial para apoyar la salud y el desarrollo de los niños".

Una dieta equilibrada a base de frutas, verduras, cereales integrales, mariscos, legumbres y lácteos proporciona vitaminas y minerales esenciales que favorecen el crecimiento y el desarrollo de los niños.

El autor principal, el profesor asociado Yohannes Melaku , experto en nutrición y salud pública del Instituto de Investigación Médica y Sanitaria de Flinders (FHMRI), añade que, "en estos años formativos cruciales para el crecimiento y desarrollo de los niños, existen claros beneficios al seguir una dieta saludable rica en frutas, verduras, cereales integrales y pescado, en comparación con el consumo excesivo de cereales grasos, dulces y altamente procesados, carne roja y otros alimentos con alto contenido energético".

“Estos resultados muestran que un patrón alimentario saludable se asocia con una mejor salud mental y un mejor rendimiento cognitivo y académico, mientras que una dieta poco saludable basada en alimentos grasos y ultraprocesados ​​se asocia con una peor salud mental y peores resultados cognitivos y académicos”, afirma.

Si bien los resultados en cuanto a los parámetros cardiometabólicos fueron dispares, los investigadores afirman que es necesario contar con métodos más estandarizados para definir y fundamentar mejor la información y las intervenciones dietéticas.

Los resultados se obtuvieron de 17 estudios destacados, incluidos datos de padres y niños participantes en el Estudio Raine de Australia Occidental, así como información recopilada sobre la dieta de los niños en Australia Meridional, Victoria y otros estados.

Los investigadores afirman que el estudio reveló la necesidad urgente de intervenciones dietéticas específicas y estrategias de salud pública para promover una alimentación saludable desde una edad temprana, con el fin de mejorar el desarrollo mental y cognitivo de los niños, incluidos los beneficios de una dieta rica en alimentos antioxidantes para reducir la inflamación.

“Es igualmente importante abordar los determinantes socioeconómicos más amplios que influyen en la ingesta alimentaria y el acceso a alimentos saludables. Mejorar estos factores es fundamental para lograr mejores resultados en materia de alimentación para los niños y adolescentes australianos", concluyen.