Las 5 raciones de fruta no bastan: qué flavanoles necesitas para un corazón sano

Archivo - Mujer desayuunando un cuenco de cereales y fruta. - NUTTAWAN JAYAWAN/ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una importante investigación sobre más de 30.000 personas ha comprobado que menos de una de cada cinco personas alcanza la ingesta de flavanoles que ha demostrado reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, incluso entre quienes consumían regularmente cinco porciones de frutas y verduras al día, ya que no todas las futas son igualmente beneficiosas apra el corazón.

Los últimos estudios sugieren que incluir arándanos, ciruelas, moras, habas o cerezas (acompañadas de té verde) en la ración diaria de frutas y verduras podría ser la mejor manera de tener un corazón más sano.

La investigación, realizada científicos de la Universidad de Reading, la Facultad de Medicina de Harvard, la Universidad de California Davis, todas ellas en Estados Unidos, y la empresa Mars y publicada en la revista 'Food and Function', realizó un seguimiento de la dieta de más de 30.000 participantes en el Reino Unido y Estados Unidos mediante mediciones de biomarcadores.

"Los flavanoles pueden reducir significativamente el riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares, pero solo si se consumen en cantidad suficiente. La mayoría de la gente supone que comer mucha fruta y verdura es suficiente, pero esta investigación demuestra que las elecciones específicas que se hacen importan mucho más que la cantidad total", explica el doctor Javier Ottaviani, autor principal del estudio.

Según añade, "incluir un puñado de moras, una manzana entera o tomar una taza de té verde con la comida podría marcar una gran diferencia en la cantidad de estos compuestos beneficiosos que se consumen y absorben de la dieta".

Investigaciones previas, incluido el mayor ensayo clínico sobre flavanoles, el estudio COSMOS, demostraron que una ingesta diaria de 500 mg de flavanoles reducía significativamente el riesgo de morir por enfermedades cardíacas. Pero esta nueva investigación revela que la mayoría de las personas no alcanzan esa cantidad, incluso siguiendo las recomendaciones alimentarias saludables habituales.

Según esa nueva investigación, los alimentos con mayor contenido de flavanoles por porción son:

Ciruelas (500 gramos), aproximadamente 450 mg de flavanoles

Arándanos rojos (250 gramos): aproximadamente 300 mg de flavanoles

Moras (200 gramos): aproximadamente 250 mg de flavanoles

Té verde (una taza de 250 ml): aproximadamente 200 mg de flavanoles

Habas (80 gramos, un puñado pequeño): aproximadamente 140 mg de flavanoles

Cerezas (400 gramos): aproximadamente 130 mg de flavanoles

Manzanas con piel (200 g, una manzana mediana): aproximadamente 110 mg de flavanoles

Fresas (200 gramos): aproximadamente 90 mg de flavanoles

Arándanos (150 gramos): aproximadamente 80 mg de flavanoles

Judías pintas (40 g, dos cucharadas secas): aproximadamente 70 mg de flavanoles.

Los resultados plantean interrogantes más amplios sobre si las recomendaciones dietéticas actuales en torno al consumo de frutas y verduras podrían hacerse más efectivas.

En este sentido el profesor Gunter Kuhnle, de la Universidad de Reading, apunta que "la recomendación de consumir cinco porciones de frutas y verduras al día es acertada, pero quizás debamos reflexionar más detenidamente sobre cuáles son esas cinco".

"Las distintas frutas y verduras ofrecen beneficios nutricionales muy diferentes, más allá de las vitaminas y los minerales, y a medida que profundizamos en el conocimiento de estos compuestos, surge una oportunidad real para que las recomendaciones dietéticas sean más específicas y eficaces --puntualiza--. Esta investigación supone un paso importante para comprender cómo se traduciría esto en la práctica".