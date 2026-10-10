¿Pueden los pistachos ayudarte a dormir mejor? Esto es lo que sugiere la ciencia sobre su 'fórmula' natural

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MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una nueva revisión bibliográfica ha revelado que los pistachos podrían representar una intervención alimentaria integral prometedora para mejorar el sueño debido a su combinación única de nutrientes y compuestos bioactivos.

Por ello, los autores abogan por realizar ensayos controlados aleatorios que examinen el consumo de pistachos enteros, las relaciones dosis-respuesta, los niveles de melatonina, los efectos sobre el sueño y la biodisponibilidad de compuestos clave. Asimismo, recomiendan investigar si la variedad de pistacho, las condiciones de cultivo y el procesamiento influyen en el contenido nutricional y bioactivo de los pistachos.

"Los ensayos clínicos bien diseñados en humanos pueden ayudarnos a determinar si la combinación única de nutrientes y compuestos bioactivos en la matriz alimentaria del pistacho produce cambios medibles en la melatonina, la calidad del sueño, la duración del sueño u otros resultados relacionados con el sueño", explica la doctora Marie-Pierre St-Onge, autora de la revisión y directora del Centro de Excelencia para la Investigación del Sueño y los Ritmos Circadianos del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia (Estados Unidos).

El estudio, publicado en la revista 'Nutrition Research Reviews', destaca tres razones por las que los pistachos resultan interesantes para los investigadores y clínicos del sueño:

- Favorecen la producción de melatonina ya que aportan triptófano, vitamina B6 y magnesio, nutrientes que el cuerpo utiliza para producir serotonina y melatonina. La serotonina interviene en la regulación del sueño y también se utiliza para producir melatonina, la hormona que ayuda a regular el ciclo sueño-vigilia. Los pistachos también contienen fitomelatonina, la forma de melatonina producida por las plantas, aunque su absorción y los efectos de su consumo en humanos aún no se han determinado.

- Favorecen las señales calmantes en el cerebro al aportar vitamina B6 y magnesio, que intervienen en la producción y función del ácido gamma-aminobutírico (GABA), una sustancia química cerebral que ayuda a calmar la actividad nerviosa y desempeña un papel en la regulación del sueño.

- "Conectan" el intestino con el sueño puesto que aportan fibra y polifenoles que la microbiota intestinal puede descomponer en compuestos que podrían influir en la comunicación entre el intestino y el cerebro, incluyendo la señalización implicada en la regulación del sueño. Los investigadores están explorando si estas interacciones podrían ser otra forma en que los pistachos influyen en el sueño.

Una porción de 28 gramos de pistachos aporta aproximadamente 71 miligramos de triptófano, lo que representa cerca del 20 % de la cantidad diaria recomendada para un adulto de 70 kg. El triptófano es un aminoácido esencial que el cuerpo utiliza para producir serotonina, una sustancia química cerebral implicada en la regulación del sueño, y melatonina, la hormona que ayuda a regular el ciclo de sueño-vigilia.

Los pistachos también aportan vitamina B6 y magnesio, que ayudan al cuerpo a convertir el triptófano en serotonina y melatonina. Esta combinación es una de las razones por las que los investigadores están interesados en estudiar los pistachos enteros y el sueño.

MEJOR LOS PISTACHOS ENTEROS

La mayoría de las investigaciones sobre nutrición y sueño se han centrado en nutrientes, extractos o suplementos individuales. Los pistachos combinan varios de estos componentes de forma natural en un solo alimento, lo que brinda la oportunidad de estudiar cómo interactúan entre sí en lugar de hacerlo de forma aislada. Esta estructura natural, la forma en que los nutrientes y compuestos vegetales se agrupan e interactúan dentro de un alimento, se conoce como matriz alimentaria, y en este contexto, como la matriz alimentaria del pistacho.

"Los pistachos son de gran interés para la investigación del sueño porque reúnen varios nutrientes y compuestos vegetales relacionados con la fisiología del sueño en un solo alimento --afirma la doctora St-Onge--. En lugar de centrarse en un único 'nutriente para el sueño', esta revisión proporciona una base para estudiar cómo la matriz alimentaria completa del pistacho puede afectar las vías relacionadas con el sueño".

Como parte de la revisión, financiada en parte por American Pistachio Growers y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, los investigadores evaluaron estudios de laboratorio que simulaban la digestión y fermentación de los pistachos para explorar cómo la matriz alimentaria del pistacho puede influir en la forma y el momento en que sus componentes están disponibles para el organismo.

Los hallazgos demostraron que los microbios intestinales pueden fermentar la fibra del pistacho, transformar sus polifenoles y contribuir a una liberación más prolongada de fitomelatonina. Estos sugiere que los investigadores deberían estudiar los pistachos enteros en lugar de los nutrientes o suplementos de forma aislada, ya que los nutrientes pueden comportarse de manera diferente cuando se consumen como parte de la matriz alimentaria del pistacho.