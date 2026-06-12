¿Puede la vitamina C ayudar a mantener joven el cerebro? Esto es lo que ha observado un estudio en más de 2.000 mayores

Archivo - La naranja fue la fruta fresca más consumida en 2018 con una ingesta media de 17,04 kilos por persona - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / LEWTY92 - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mantener las capacidades cognitivas durante el envejecimiento se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la investigación médica. En este contexto, los científicos tratan de identificar qué factores pueden contribuir a proteger la estructura y el funcionamiento del cerebro.

Investigaciones previas han revelado asociaciones entre dietas ricas en vitamina C y un menor riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores. Sin embargo, pocos estudios han analizado directamente los niveles de vitamina C en plasma sanguíneo y sus posibles asociaciones con la estructura cerebral y la conectividad dentro de las redes neuronales.

Un nuevo estudio realizado con 2.044 adultos mayores japoneses en la Universidad de Hirosaki (Japón) revela que aquellos con niveles más bajos de vitamina C en su plasma sanguíneo tendían a tener un menor volumen de materia gris en el cerebro, así como una menor conectividad entre un conjunto de regiones cerebrales conocidas como la red neuronal por defecto.

Haruka Nagaya, de la Universidad de Hirosaki, y sus colaboradores presentan estos hallazgos en la revista de acceso abierto 'PLOS One'. Él y sus colegas analizaron imágenes de resonancia magnética (IRM) y los niveles plasmáticos de vitamina C de 2.044 adultos japoneses mayores de 64 años.

En concreto, midieron el volumen de la materia gris y blanca del cerebro de cada participante (teniendo en cuenta las diferencias individuales en el volumen cerebral total entre los participantes). También evaluaron la conectividad dentro de la red neuronal por defecto, que está asociada con varias funciones cognitivas, como la atención y la memoria autobiográfica.

Tras tener en cuenta estadísticamente otros factores que podrían afectar a la estructura y la conectividad cerebral, como la edad, los hábitos de actividad física y el nivel educativo, los investigadores descubrieron que los participantes con niveles más bajos de vitamina C en plasma tendían a tener un menor volumen de materia gris, así como una menor conectividad dentro de la red neuronal por defecto.

Estos hallazgos sugieren la posibilidad de que niveles óptimos de vitamina C en el plasma sanguíneo puedan favorecer la función cognitiva y contrarrestar el deterioro cognitivo. Sin embargo, los resultados no confirman una relación causal directa entre los niveles de vitamina C y la salud cerebral, y se requiere más investigación para explorar los mecanismos biológicos que subyacen a las asociaciones estadísticas observadas.

Los autores también señalan que futuras investigaciones podrían basarse en este estudio tomando mediciones repetidas de vitamina C en plasma a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta factores nutricionales y de estilo de vida adicionales, e incluyendo participantes de otras etnias y niveles socioeconómicos.

De esta forma, el estudio demuestra que niveles más altos de vitamina C en plasma se asocian con una mejor preservación de la conectividad estructural de la red neuronal por defecto (RND), una red cerebral clave implicada en la función cognitiva. "Este hallazgo genera la interesante hipótesis de que una dieta rica en vitamina C podría desempeñar un papel importante en el mantenimiento de la salud cerebral y en la mitigación del deterioro cognitivo relacionado con la edad en adultos mayores", concluyen.