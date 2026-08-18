¿Puede el gazpacho mejorar la fertilidad masculina? La clave están en su actividad antioxidante

Archivo - Experto destaca que el gazpacho tiene actividad antioxidante y que podría tener beneficios para la fertilidad masculina - HI-PHOTO/ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dietista-nutricionista y enfermero de la clínica de fertilidad Ginefiv, Pablo Martí, ha destacado que el gazpacho tiene actividad antioxidante, por lo que ha asegurado que podría tener beneficios para la fertilidad masculina.

"El tomate aporta licopeno, el aceite de oliva virgen extra, polifenoles; y las hortalizas, entre otros nutrientes, vitamina C", ha indicado, al tiempo que ha insistido, por ello, en que esta bebida podría actuar contra el estrés oxidativo. Este "se produce cuando existe un exceso de especies reactivas de oxígeno, que pueden afectar a la membrana, la movilidad e incluso la integridad del ADN de los espermatozoides", ha explicado.

Martí, que ha indicado que más del 80 por ciento de los españoles consume gazpacho hasta cuatro veces por semana, ha apuntado que la infertilidad "afecta a hasta el 15 por ciento de la población mundial y los factores masculinos están implicados en el 40-50 por ciento de las parejas con problemas para concebir". "Entre estos factores, uno de los aspectos que ha ido ganando peso en los últimos años en la salud reproductiva masculina es el estrés oxidativo, ya que se ha evidenciado que puede afectar a la calidad seminal", ha incidido.

EFECTO SINÉRGICO DE SUS INGREDIENTES

Ante ello, ha puesto de relieve los beneficios que aporta el gazpacho, entre los que también se halla la interacción entre sus ingredientes, que "podría generar un efecto sinérgico, potencialmente superior al que tendría cada uno de ellos por separado". Esta es la hipótesis que analiza 'G-OxSem', un nuevo estudio liderado por Ginefiv, del que este especialista es el investigador principal.

Este trabajo, que se encuentra en curso, tiene el objetivo de determinar si el consumo diario de gazpacho durante 12 semanas, dentro del contexto de una dieta mediterránea, puede influir en la calidad y el estrés oxidativo seminal de hombres con parámetros seminales alterados.

De cualquier forma, y a la espera de los resultados de esta investigación, Martí ha subrayado que el gazpacho "puede entenderse como una opción saludable dentro de la dieta mediterránea" y "es una forma sencilla y refrescante de aumentar el consumo de hortalizas". "Sin embargo, aún no podemos afirmar que el consumo de gazpacho mejore la fertilidad masculina", ha subrayado.

No obstante, ha recordado que una mayor adherencia a este patrón de dieta "se ha asociado con mejores indicadores de salud reproductiva: en hombres, con una mejor calidad seminal, y en mujeres, con mejores resultados reproductivos en algunos estudios, especialmente en reproducción asistida".