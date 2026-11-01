¿Puede la dieta ayudar a prevenir la demencia? Estos son los alimentos a los que apunta a la ciencia

Archivo - Mujer mayor comiendo fruta. - EVA-KATALIN/ISTOCK - Archivo

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un revisión realizada por investigadores de la Universidad Semmelweis (Hungría), los compuestos vegetales naturales conocidos como polifenoles, presentes en las bayas, el té, el cacao, el café y el aceite de oliva virgen extra, podrían influir positivamente en los procesos biológicos relacionados con la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos caracterizados por la pérdida gradual de células nerviosas.

El análisis, publicado en la revista 'Nutrients', sugiere que estos compuestos bioactivos podrían contribuir a un envejecimiento cerebral saludable.

Los investigadores revisaron los resultados de cientos de estudios previos de laboratorio, en animales, poblacionales y clínicos, que sugieren que los polifenoles pueden favorecer la función de las células nerviosas gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, a la vez que ayudan a contrarrestar los procesos dañinos asociados al envejecimiento cerebral.

En la nueva investigación se ha prestado especial atención a la dieta mediterránea, rica en verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, pescado y aceite de oliva, así como a la dieta MIND, basada en los principios de la dieta mediterránea.

La dieta MIND se desarrolló específicamente para favorecer la salud cerebral, haciendo hincapié en las verduras de hoja verde y las bayas, a la vez que limita el consumo de carne roja, mantequilla, queso, dulces y alimentos fritos y comida rápida.

Entre los compuestos frecuentemente analizados en los estudios revisados se encontraban el EGCG (epigalocatequina-3-galato), uno de los principales antioxidantes del té verde; los pigmentos responsables del color de las bayas; los flavanoles presentes en el cacao; y la curcumina, el compuesto que le da a la cúrcuma su característico color amarillo. Estos compuestos se encuentran comúnmente en dietas basadas en plantas, incluida la dieta mediterránea.

"Los polifenoles no son curas milagrosas, pero las investigaciones sugieren que podrían ser herramientas prometedoras para favorecer un envejecimiento cerebral saludable. Sin embargo, la atención no debe centrarse en los suplementos dietéticos, sino en una dieta variada rica en alimentos de origen vegetal", advierte la doctora Mónika Fekete, profesora adjunta del Instituto de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Semmelweis y autora principal del estudio.

Una proporción considerable de polifenoles no se absorbe directamente pero las bacterias intestinales los transforman en compuestos que pueden influir en los procesos inflamatorios, el metabolismo energético celular y, a través de estos mecanismos, en la función del sistema nervioso. Dado que la composición de la microbiota intestinal varía considerablemente de una persona a otra, los mismos alimentos pueden no producir efectos biológicos idénticos en todos.

"Esto podría ayudar a explicar por qué la misma dieta no afecta a todos de la misma manera. En el futuro, la nutrición personalizada podría ayudarnos a comprender mejor quiénes tienen más probabilidades de beneficiarse de una dieta rica en polifenoles", avanza la doctora Noémi Mózes, profesora adjunta del Instituto de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Semmelweis y primera autora del estudio.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 55 millones de personas en todo el mundo viven con demencia, y se prevé que esta cifra aumente en las próximas décadas. La demencia es uno de los problemas de salud más importantes asociados al envejecimiento, por lo que se presta cada vez más atención a los factores del estilo de vida -incluida la alimentación- que pueden ayudar a mantener la salud cerebral y reducir el riesgo de deterioro cognitivo.

Los investigadores destacan que, a pesar de los resultados alentadores de estudios en humanos, actualmente no existe suficiente evidencia para recomendar ningún alimento o nutriente en particular como estrategia única para prevenir la demencia.

En este sentido, indican que el envejecimiento cerebral saludable no depende de ningún "superalimento", sino de hábitos alimenticios a largo plazo, es decir, que actualmente no existe una dieta milagrosa que pueda prevenir la enfermedad de Alzheimer.

Sin embargo, la evidencia disponible sugiere que consumir regularmente más verduras, frutas, bayas, alimentos ricos en fibra, pescado y frutos secos, limitando al mismo tiempo los alimentos altamente procesados, puede contribuir a un envejecimiento cerebral saludable y a la preservación de la función cognitiva a lo largo del tiempo.

Los compuestos bioactivos, incluidos los polifenoles, son sustancias naturales presentes en plantas, animales y microorganismos. Si bien no se consideran nutrientes esenciales como las vitaminas o los minerales, su actividad biológica puede contribuir al buen funcionamiento del organismo y a la salud en general.