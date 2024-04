Publican una guía acerca de la dieta FAFO para combatir la malnutrición

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los doctores Rafael Gómez y Blasco, Rafael Tomás Cardoso y Carmen Lucas Sánchez han publicado la guía 'Dieta FAFO: adherencia, continuidad y resultados' (un acrónimo de Flexible and Friendly for the Overweight), con el objetivo de aportar soluciones nutricionales adaptadas a las necesidades de cada individuo, independientemente de su nivel adquisitivo y localización geográfica, y atendiendo a sus necesidades particulares.

Como explica en el prólogo el vicepresidente de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), el doctor Albert Lecube, "este libro ofrece un enfoque comprensivo y flexible hacia la alimentación y la salud, diseñado específicamente para abordar las necesidades únicas de aquellos que luchan con problemas de peso".

Según la SEEDO, más de 4.500 millones de personas en todo el mundo refieren problemas de malnutrición, ya sea por exceso o por defecto. "Es lo que se denomina la doble carga de malnutrición, con datos verdaderamente aterradores", añade el endocrinólogo y vocal de la Junta Directiva de la SEEDO, el doctor Rafael Gómez y Blasco.

Así, el experto señala que "este libro es una guía de trabajo con los instrumentos y herramientas que el profesional requiere para poder abordar estas patologías tan acuciantes; además, da las claves para la realización de los cambios nutricionales, así como a nivel de actividad física y apoyo psicológico".

"Los resultados que estamos obteniendo son francamente esperanzadores, consiguiendo el apoyo de las sociedades científicas de España y de Latinoamérica, así como estamos presentando trabajos, proyectos y estudios que avalan nuestra propuesta", añade.

BIENESTAR FÍSICO, EMOCIONAL Y MENTAL

En palabras del doctor Lecube, la dieta FAFO "reconoce que la pérdida de peso no se trata simplemente de contar calorías o restringir la ingesta, sino de adoptar un enfoque holístico que abarca el bienestar físico, emocional y mental".

"Se trata de que el paciente pueda acoplar estos cambios de una manera muy fácil y sin tener que olvidarse de sus costumbres familiares y de una forma muy cómoda y barata", subraya Gómez y Blasco.

Este abordaje nutricional está pensado fundamentalmente para personas que tengan problemas de peso, las personas que quieran mejorar su musculación, individuos mayores, mujeres embarazadas y niños en crecimiento.

Al tener como base la dieta mediterránea, presenta todas las ventajas sobre el riesgo cardiovascular, las complicaciones que genera la resistencia a la insulina, incluida la diabetes y la prevención de gran parte de los procesos malignos del aparato digestivo.

Este jueves, 18 de abril a las 18.00 horas, se efectuará la presentación oficial de este libro, en un acto que se incluye dentro de los encuentros del Observatorio de la Diplomacia y que tendrá lugar en la Factoría Industrial Villaverde del Ayuntamiento de Madrid.

En el mismo acto, donde se entregarán ejemplares de forma gratuita a los asistentes, el doctor Gómez y Blasco informará sobre cómo actuar sobre los factores que influyen en la nutrición.