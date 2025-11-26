Presentan en Valladolid una matriz alimentaria procedente del manzano con efectos similares al Ozempic

En la imagen y en primer término, de frente, el profesor Mario Martínez (Universidad de Valladolid). - VITARTIS

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación Innograinlab, de la Universidad de Valladolid (UVA) y liderado en esta iniciativa por el profesor Mario Martínez, ha presetnado esta mañana una matriz alimentaria procedente del manzano que tiene efectos similares al fármaco 'Ozempic'.

Ha sido durante una jornada promovida por la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) en la que han participado cerca de 30 industrias alimentarias socias y a las que se han presentado soluciones "innovadoras que pueden mejorar la calidad de sus productos y sus procesos, además de atender las nuevas exigencias del consumidor, desarrolladas por 14 centros tecnológicos y universidades".

Entre ellas, explica Vitartis a través de un comunicado, se ha presentado una matriz alimentaria de componentes naturales procedentes de un vegetal, que podría actuar como sustitutivo del medicamento 'Ozempic', que se utiliza para tratar la diabetes tipo 2; y también en algunos casos, con prescripción médica, para bajar peso.

"Hemos dado con una matriz, un trozo de alimento sólido con numerosos componentes naturales y dietéticos proveniente del manzano, que consigue activar -al ser ingerido-los receptores de la secreción de la hormona GLP-1, similar a otros activadores de la secreción de esta hormona de origen farmacéutico como el 'Ozempic'", ha explicado el profesor Martínez.

"Esta hormona -ha añadido-, producida por las células del intestino, atenúa el apetito y ayuda a bajar de peso, entre otros efectos. Además, hemos descubierto métodos de compatibilización de estas matrices para ser integradas exitosamente en cualquier alimento sin modificar su sabor y textura", ha concluido.

Este trabajo del grupo InnograinLab de la UVA es uno de los presentados en la tercera edición del Foro de InnovACCIÓN, que se ha celebrado esta mañana organizado por Vitartis.

Las industrias alimentarias socias de Vitartis que han participado en este foro han podido conocer las propuestas en las que trabajan Cartif, Cetece, CSIC, IDForest, INEA, Itacyl, Itagra, ITCL, UEMC, Universidad de Burgos, Universidad de León, Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid y Universidad Isabel I.

Entre otras, por ejemplo, la presentada por el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), que se refiere a un proyecto de digitalización en los procesos de fermentación y refrigeración industrial que permite monitorizar su control y modificarlos en tiempo real.

O también las de la Universidad de Salamanca, que ha expuesto distintos trabajos de innovación en agroalimentación y sostenibilidad, orientados a mejorar la producción y el uso responsable de los recursos: desde nuevas tecnologías aplicadas al 'agrofood', hasta estrategias de economía circular, detalla la informaicón.