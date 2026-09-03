Esta práctica antes de cocinar el pollo puede derivar en una infección estomacal

Archivo - Cocinando pollo. - LJUBAPHOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora del Departamento de Odontología y Biomedicina de la Universidad Europea de Andalucía, Cristina López de la Torre, ha advertido de que lavar el pollo en el grifo antes de cocinarlo puede favorecer la contaminación cruzada, propagando a otros alimentos bacterias que causen infecciones estomacales.

Según ha explicado, el agua puede dispersar microorganismos presentes en la carne o en sus jugos hacia superficies y utensilios cercanos que, si después se utilizan sin desinfectar, pueden facilitar que los patógenos lleguen a alimentos que no van a cocinarse, como una ensalada, el pan o una pieza de fruta.

De este modo, López de la Torre ha apuntado que el peligro real no es el pollo en sí, sino la propagación de bacterias a tablas, cuchillos o paños. "Lavar el producto bajo el grifo solo sirve para multiplicar los peligros en la cocina, mientras que un cocinado adecuado y a buena temperatura los elimina por completo", ha afirmado.

La experta ha detallado que bacterias muy comunes en la carne de ave cruda, como la Salmonella y la Campylobacter, que pueden acabar esparcidas por la cocina, son las responsables de causar fuertes infecciones estomacales. Aunque en personas sanas suelen resolverse tras unos días, ha advertido de las posibles secuelas a medio plazo, como el síndrome de intestino irritable o la artritis reactiva.

En esta línea, ha comentado que la infección por Campylobacter puede provocar, aunque es inusual, el síndrome de Guillain-Barré, "un trastorno neurológico en el que las propias defensas del cuerpo atacan a los nervios, que provoca una debilidad muscular y parálisis".

Asimismo, ha señalado que lavar el pollo es especialmente peligroso para ciertos grupos de población de mayor riesgo como niños pequeños, personas mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas o defensas bajas, en los que una infección estomacal común puede complicarse y producir "deshidratación grave, problemas más serios o incluso requerir el ingreso hospitalario".

RECOMENDACIONES

Si al abrir la bandeja el pollo tiene demasiado líquido y se quiere secar un poco antes de cocinarlo, De La Torre ha subrayado que no se debe acercar jamás al grifo. Para hacerlo de forma segura, ha recomendado retirarlo con toques suaves utilizando papel de cocina de un solo uso, asegurando que no se produzcan salpicaduras.

Tras ello, ha apuntado que el papel se debe tirar de inmediato a la basura, lavarse las manos con agua y jabón y limpiar y desinfectar a fondo cualquier superficie que haya estado en contacto con la carne o sus jugos.

En el día a día, la experta ha explicado que se deben seguir medidas preventivas como mantener siempre separado el pollo crudo de los alimentos listos para consumir como ensaladas, frutas o pan, y asegurar un cocinado a fondo, idealmente alcanzando los 74ºC en el centro de la pieza, para destruir de forma definitiva cualquier patógeno.

Así, ha enfatizado que la seguridad alimentaria en el hogar no depende de que el alimento parezca visualmente limpio a simple vista, sino de ser capaces de mantener bajo control los microorganismos invisibles.