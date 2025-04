El poder de los lácteos para tus dientes

MADRID, 10 Abr. (EDIZIONES) -

Existen estudios que han demostrado que la leche y el queso podrían tener cierto papel protector contra la caries, por su contenido en calcio, en fosfato, y en caseína. Estos alimentos pondrían a disposición del esmalte los minerales que lo componen, el calcio y el fosfato, y la caseína facilitaría su incorporación al mismo; lo que permitiría su remineralización y fortalecimiento.

Así lo explica en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus Alicia Miguel, odontóloga y miembro de Sociedad Española de Prótesis, Estomatología y Estética (SEPES), quien insiste en que no debemos olvidar que la acción beneficiosa de ciertos alimentos, si no va acompañada de una dieta pobre en azúcares refinados, de un consumo controlado de alimentos y de bebidas ácidas; así como de una adecuada higiene dental, no va a servir para nada.

¿Qué alimentos pueden ayudar a reducir el riesgo de caries y por qué?, preguntamos a esta experta. Según remarca, lo único que está demostrado que reduce de manera eficaz el riesgo de caries es el correcto cepillado dental, con una pasta de dientes con flúor.

NO TE OLVIDES DE LA SEDA DENTAL

Para limpiar las zonas entre los dientes, según prosigue, y a las que el cepillo no puede acceder, se aconseja el uso de seda dental y, cuando los espacios entre los dientes sean grandes, unos pequeños cepillos que se llaman 'cepillos interproximales'.

Respecto a lo que los alimentos pueden hacer para reducir el riesgo de caries, esta miembro de SEPES admite que el conocimiento es escaso, y todo ello porque la mayor parte de los estudios se han hecho en animales, y no existe la certeza de que en los humanos pase lo mismo.

"En estos estudios en animales se ha visto que los alimentos que serían buenos para reducir el riesgo de caries (lácteos, frutas, verduras, etc.) son también los alimentos en los que se basa la dieta sana, por lo que son los que debemos consumir por el bien de nuestra salud en general", apostilla Alicia Miguel.

¿ALIMENTOS CON PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS?

Asimismo, destaca esta portavoz de la Sociedad Española de Prótesis, Estomatología y Estética que hay estudios sobre alimentos con propiedades antibacterianas, pero son estudios en animales y se cuestiona que en los humanos sean igual de eficaces.

"En este grupo se han estudiado el té, el cacao, algunos vegetales y frutas, como la manzana; pero no hay acuerdo científico para su recomendación como antibacterianos bucales", advierte esta odontológa.

¿Y SI TENGO TENDENCIA A SUFRIR CARIES?

En último lugar, le pedimos que nos aconseje cuál es el mejor patrón alimentario para aquellas personas que tengan tendencia a tener caries, recordando la importancia de alejar de la dieta a los azúcares refinados, a los ultraprocesados, ya que contienen azúcar 'oculta', así como a los ácidos.

A su vez, Alicia Miguel aconseja que estas personas deben evitar el "picoteo" entre horas, comer sólo en las comidas, y, tras las mismas, extremar su higiene dental, utilizando pasta de dientes especiales, con un mayor contenido en flúor y, si es posible que contengan otros componentes (calcio, fosfato, etc). "Además, han de acudir a revisiones frecuentes al dentista para controlar su salud dental y recibir consejos personalizados", asevera esta odontóloga y portavoz de SEPES.