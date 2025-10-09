El 'Plato para comer saludable' no siempre garantiza las necesidades nutricionales

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Personal investigador de la Universidad de Córdoba (UCO) y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha coordinado una investigación para evaluar la ingesta de nutrientes en relación con las recomendaciones dietéticas para adultos españoles, usando como referencia la herramienta del 'Plato para comer saludable', un método visual creado por la Universidad de Harvard, y han concluido dicho método no siempre garantiza las necesidades nutricionales recomendadas.

Según ha detallado la UCO en una nota el 'Plato para comer saludable' ('Healthy Eating Plate' en inglés) es un método inventado por Universidad de Harvard para organizar comidas sanas y equilibradas. Este modelo ofrece una imagen gráfica donde se combinan las cantidades de frutas, verduras, cereales, proteínas o lácteos recomendadas y es muy usado en educación nutricional.

En España se adapta y se recomienda por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan). Sin embargo, no hay estudios científicos que respalden que esta herramienta ofrezca un aporte suficiente de los nutrientes recomendados para la salud.

En busca de esa evidencia científica, personal investigador de la UCO y de la UPO, con la colaboración de investigadores de las universidades Complutense de Madrid, Valladolid y CEU San Pablo, han llevado a cabo un estudio que ha contado con una muestra de estudiantes de Nutrición, una base más formada que la población en general, de la que se esperaban mejores ajustes a raciones y porciones.

En este contexto, 46 de estos estudiantes se sirvieron platos de seis tamaños diferentes siguiendo las recomendaciones del 'Plato de Harvard' y se encontró que "más del 50% de los platos no cumplía con los requerimientos nutricionales para el almuerzo de un adulto joven".

También "se encontró una gran variabilidad en las cantidades servidas y un sesgo por el tamaño del plato: para casi todos los casos, a más diámetro del plato, mayor era la cantidad de comida servida, superando la proporción esperada, lo que sugiere que la interpretación de la herramienta es muy subjetiva", ha explicado el catedrático del Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la UCO Rafael Moreno.

Además, se analizaron 63 platos servidos en una cafetería universitaria durante cinco semanas. Un comité de expertos en nutrición ha analizado estos platos, registrando los pesos de los ingredientes y calculando los valores nutricionales a partir bases de datos alimentarias. Así, se han calculado las 67.392 combinaciones de platos posibles, a partir de 36 ingredientes proteicos, 18 cereales, 13 vegetales y ocho frutas.

El resultado fue que un 50 por ciento de las combinaciones no cumplió con los requerimientos nutricionales recomendados, especialmente en energía, hidratos de carbono, fibra, calcio, magnesio y hierro, y potasio para mujeres menores de 60 años.

Así, tanto en el plano teórico (los platos diseñados por el estudiantado) como en el plano real (los servidos en el comedor), más del 50 por ciento de los platos analizados no garantizaron las recomendaciones nutricionales en nutrientes clave.

El estudio destaca que, si bien el bajo contenido energético de muchos platos podría ser útil en estrategias de pérdida de peso, hay que ser conscientes de los déficits potenciales de micronutrientes esenciales para evitar deficiencias nutricionales a corto y medio plazo.

"Aunque el concepto del 'Plato Saludable' es fácil de entender y puede promover el consumo de frutas y verduras, nuestra investigación muestra que su aplicación práctica como herramienta para componer una comida real puede ser imprecisa y nutricionalmente insuficiente", han afirmado los autores del estudio. "Hasta ahora, no existían datos experimentales que validaran su suficiencia nutricional".

Los autores han concluido recomendando "mucha cautela" en el uso del 'Plato Saludable' como herramienta de educación nutricional o en entornos clínicos hasta que se realicen más estudios con datos experimentales que respalden su eficacia. Además, han avisado de que su uso habitual podría llevar a aportes insuficientes de numerosos nutrientes, si no se supervisa adecuadamente.