El pescado está recomendado en embarazadas y niños pero deben evitar especies con alto contenido de mercurio

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha destacado este martes que el consumo de pescado es "seguro" y está recomendado en mujeres embarazadas, lactantes y niños menores de 10 años, siempre que eviten especies con alto contenido de mercurio, como el pez espada, el atún rojo, el tiburón o el lucio.

"El riesgo por mercurio existe desde el punto de vista toxicológico, pero no se materializa en condiciones normales de consumo. La solución no es evitar el pescado, sino consumirlo atendiendo a las recomendaciones de consumo", ha afirmado el miembro del Comité Científico de la AESAN Ángel Gutiérrez durante la jornada de presentación de la campaña 'Safe2Eat' 2026.

El encuentro, celebrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), se ha centrado en el consumo de pescado con alto contenido en mercurio en población vulnerable, como son las mujeres embarazadas y los niños, grupos para los que la ingesta de pescado es "esencial", pero en los que determinadas especies pueden suponer un "riesgo".

Gutiérrez ha advertido de que el mercurio "es neurotóxico", aunque su presencia en el pescado "no significa" por sí sola "que haya riesgo", sino que dependerá de su nivel de concentración en el pez y de su frecuencia de consumo. Además, el riesgo no es igual para toda la población, de forma que "el mismo nivel de exposición que en un adulto no va a provocar ningún tipo de problema", puede hacerlo en "población vulnerable".

Según ha detallado, un consumo excesivo puede producir alteraciones del neurodesarrollo en la etapa prenatal, disminución del cociente intelectual e incluso procesos de déficit de memoria, atención y adquisición del lenguaje por parte de un neonato. "El metilmercurio es capaz de traspasar la barrera placentaria", ha añadido para aseverar que, por ello, "la exposición materna se puede equiparar a la exposición fetal".

Asimismo, ha señalado que el riesgo del consumo de pescado con alto contenido de mercurio para los niños se debe a que su sistema nervioso está en desarrollo activo y tienen menor capacidad de detoxificación. Por ello, ha llamado la atención a los padres, a quienes ha pedido que sean conscientes del riesgo y tomen medidas al respecto. "Algo que yo puedo consumir sin problemas a lo mejor no se lo puedo dar a mi hijo, y eso no lo estamos entendiendo", ha apuntado.

CONSUMO Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO EN EUROPA

En la jornada, se han presentado los principales resultados de un estudio elaborado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), impulsora de la campaña 'Safe2Eat', del que se extrae que el 34 por ciento de adolescentes y adultos y el 33 por ciento de mujeres embarazadas en Europa afirman consumir más de tres veces a la semana especies de pescado con alto contenido de mercurio.

Los datos se desprenden de dos encuestas, una realizada en 2023, en la que participaron 15.000 personas de todos los Estados miembro de la Unión Europea (UE), Islandia y Noruega; y otra de 2024, que contó con 7.700 personas de 13 Estados miembro, Islandia y Noruega. Por país, se intentó reunir a 240 adultos, 130 adolescentes y 130 mujeres embarazadas.

Respecto al conocimiento de los consumidores europeos sobre los contaminantes presentes en el pescado, los crustáceos y los moluscos, el informe recoge que, "en general", es "poco", aunque el mercurio y el metilmercurio son los más conocidos, sobre todo entre las mujeres embarazadas.

El subdirector general de Seguridad Alimentaria, Victorio Teruel, ha señalado que, a pesar del conocimiento sobre el riesgo del mercurio, la mayoría de encuestados no modificaba sus hábitos alimentarios para reducir la ingesta de los pescados con mayor contenido.

A lo largo de la jornada se ha expuesto que la recomendación de la AESAN es evitar el pescado con alto contenido de mercurio en los grupos vulnerables ya mencionados, pero continuando con un consumo de entre tres y cuatro raciones de otras especies, priorizando el pescado blanco y azul con bajo contenido de mercurio.

La miembro de la Asociación de Enfermeras de Nutrición y Dietética (ADENYD) Mª Carmen García ha destacado que es "fundamental" asegurar esta ingesta durante el embarazo debido a su aporte de omega-3, que protege a la mujer de sufrir hipertensión y otras patologías cardiovasculares y procesos antiinflamatorios en general, además de ofrecer protección al feto.

Como ejemplos de pescados seguros por su bajo contenido de mercurio, ha apuntado principalmente a pescados pequeños, como anchoas, boquerones, jureles, sardinas o salmón. También ha señalado que hay mariscos en este mismo grupo, como los mejillones y las almejas.

A pesar de los beneficios del pescado, la directora de Alimentación y Consumo de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), María Martínez-Herrera, ha alertado de que, en España, el consumo de pescado ha descendido en los últimos años.

Según ha apuntado, en 2011, el consumo era del 26,7 por ciento, mientras que, en 2024, era del 17,99 por ciento. Las causas son "diversas" y están relacionadas con el hecho de que hay más habitantes que tienen otras costumbres dietéticas, pero también con la percepción de precio elevado del producto.

Martínez-Herrera ha precisado que el problema es "gravísimo" entre la población joven y en hogares con niños, donde menos se consume, solo 7,6 kilos por año por persona. Por todo ello, ha terminado con una llamada a la población, con el objetivo de que, "entre todos", se cambie esta tendencia y se promueva el consumo de pescado.

CAMPAÑA 'SAFE2EAT' 2026

Esta jornada ha servido para dar inicio a la campaña 'Safe2Eat' 2026, una iniciativa de la EFSA y sus socios de toda Europa, entre los que se incluye la AESAN, que tiene como objetivo trasladar a la población información sobre seguridad alimentaria basada en evidencia científica, que ayude a los ciudadanos a tomar decisiones sobre alimentación de forma "consciente" e "informada".

"Nos mueve el convencimiento de que, para garantizar la seguridad alimentaria, es necesario que la ciudadanía no la perciba como algo ajeno o que esté lejos de su alcance o de su responsabilidad, sino todo lo contrario, como algo accesible, una información que les sirva para tomar sus decisiones y que sepan que sus decisiones son importantes para protegerse de riesgos alimentarios", ha destacado la directora ejecutiva de la AESAN, Ana López-Santacruz.