¿Por qué a unas personas les encantan los dulces y a otras no? La respuesta está escrita en los genes

Archivo - Mujer comiendo dulces con ansiedad. - STOCK_COLORS/ISTOCK - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los resultados preliminares de un nuevo estudio a gran escala sugieren que las personas que portan ciertas variantes genéticas asociadas con una preferencia por los sabores dulces o grasos no solo tienden a consumir más de estos alimentos, sino que también tienen un mayor riesgo de obesidad y diabetes tipo 2.

Este estudio, presentado en NUTRITION 2026, la reunión anual más importante de la Sociedad Estadounidense de Nutrición, es uno de los mayores estudios de asociación de genoma completo sobre preferencias gustativas realizados hasta la fecha. Se llevó a cabo utilizando el Biobanco del Reino Unido, una base de datos de aproximadamente medio millón de personas en el Reino Unido que proporcionaron información genética y completaron cuestionarios sobre sus preferencias alimentarias, dieta y salud.

"Estos hallazgos sugieren que la predisposición a comer en exceso alimentos muy apetitosos, como bebidas azucaradas, frituras y patatas fritas, tiene su origen, en parte, en nuestros genes --explica Julie Gervis, doctora en filosofía e investigadora postdoctoral en el Centro de Medicina Genómica del Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos)--. Esto podría ayudar a explicar por qué a algunas personas les cuesta más que a otras elegir alimentos saludables y podría abrir la puerta a enfoques más personalizados para prevenir el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta".

Los estudios de asociación del genoma completo analizan el ADN de muchas personas para buscar diferencias genéticas vinculadas a rasgos, comportamientos o enfermedades específicas. Sin embargo, dado que puede resultar muy difícil medir las preferencias gustativas en grandes grupos de personas, los investigadores idearon un enfoque único para capturar dichas preferencias. Este enfoque combinaba información de cuestionarios sobre preferencias alimentarias con bases de datos sensoriales que describían el sabor de los alimentos, incluyendo características como el dulzor, la salinidad y la grasa.

"Este enfoque mejora enormemente nuestra capacidad para estudiar las bases genéticas de las preferencias gustativas en grandes grupos de personas y para comprender el papel de estas predisposiciones hereditarias en comportamientos humanos complejos y enfermedades metabólicas", indica Gervis.

El equipo comenzó por identificar rasgos de preferencia gustativa y realizar estudios genéticos a gran escala en un subconjunto de la base de datos del Biobanco del Reino Unido para identificar variantes asociadas a cada preferencia gustativa: dulce, salado y graso. Posteriormente, utilizaron esta información para crear una puntuación genética única que reflejara las predisposiciones genéticas acumulativas a preferir cada sabor.

A continuación, utilizaron un subconjunto independiente del Biobanco del Reino Unido para comprobar si las personas con una mayor predisposición genética a la preferencia por lo dulce, por ejemplo, consumían realmente más alimentos dulces, como postres y bebidas azucaradas, y tenían un mayor riesgo de obesidad y diabetes tipo 2.

A lo largo de los análisis, los investigadores también tuvieron cuidado de considerar factores como la edad, el sexo, la ascendencia genética y la ingesta total de energía para ayudar a aislar el efecto específico de la genética de las preferencias gustativas.

Los resultados preliminares mostraron que las personas con una mayor predisposición genética a preferir el sabor dulce consumen más alimentos dulces: aproximadamente 7 g más al día, en promedio. Si bien esta cantidad puede parecer pequeña, con el tiempo puede acumularse.

Los investigadores también descubrieron que una mayor puntuación genética en la preferencia por lo dulce y lo graso estaba relacionada con un mayor peso corporal y un riesgo ligeramente mayor de diabetes tipo 2, lo cual se explicaba en gran medida por el efecto de estas puntuaciones en el consumo de alimentos hiperpalatables.

"Nuestros hallazgos sugieren que los genes que influyen en las preferencias gustativas podrían desempeñar un papel importante en el riesgo de enfermedades metabólicas al afectar los hábitos alimenticios --subraya Gervis--. Este tipo de información podría ayudar a identificar precozmente a las personas con mayor riesgo de padecer enfermedades relacionadas con la dieta, para que puedan recibir apoyo específico".

Los hallazgos también podrían ser útiles para diseñar intervenciones dietéticas adaptadas a las preferencias gustativas de cada persona. Por ejemplo, si alguien tiene una fuerte predisposición genética a preferir el sabor dulce, las estrategias que aborden específicamente esta predisposición, como las técnicas conductuales o el uso de especias, podrían ser más efectivas que una dieta genérica.

Los investigadores están trabajando ahora para replicar sus hallazgos en otros grupos numerosos de personas y están examinando cómo las predisposiciones genéticas de una persona a otras preferencias gustativas, como el amargo, el ácido y el umami, afectan a la calidad de la dieta y a los factores de riesgo de enfermedades metabólicas.

En un proyecto relacionado, los investigadores también están examinando si las predisposiciones genéticas a las preferencias gustativas influyen en la respuesta a medicamentos para enfermedades metabólicas como los agonistas del GLP-1. Esta línea de investigación se basa en la evidencia emergente de que algunas personas que toman estos medicamentos experimentan cambios importantes en su sentido del gusto, lo que puede afectar sus preferencias alimentarias, su comportamiento alimentario y su calidad de vida. Los investigadores esperan que este proyecto les permita comprender mejor quiénes tienen más probabilidades de beneficiarse de los medicamentos con GLP-1, lo que contribuirá a impulsar iniciativas más amplias en medicina de precisión para la obesidad y la diabetes tipo 2.