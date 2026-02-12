Archivo - Los pediatras de Atención Primaria ponen de relieve su papel "clave" en la detección temprana del cáncer infantil - FATCAMERA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha puesto de relieve el papel "clave" de esta especialidad médica y sus profesionales en la detección temprana del cáncer infantil, diagnóstico precoz que "salva vidas".

"El pediatra de Atención Primaria, que conoce al niño y a su familia desde los primeros años de vida, se encuentra en una posición privilegiada para detectar cambios sutiles, persistentes o no habituales que pueden alertar de una patología grave", ha indicado la doctora Marta Barrios, quien es miembro de esta sociedad científica, que se ha sumado a la celebración, este domingo, 15 de febrero, del Día Internacional del Cáncer Infantil.

En este contexto, desde la AEPap han informado de que los tipos de cáncer infantil más comunes son las leucemias, los tumores cerebrales, los linfomas y tumores sólidos como el neuroblastoma y los tumores de Wilms (riñón), según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cada año se diagnostican en España alrededor de 1.500 casos de cáncer infantojuvenil, de los cuales, aproximadamente, 1.100 afectan a menores de 14 años.

Esta organización ha señalado que, pese a ser una patología poco frecuente, sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infantil por enfermedad. Actualmente, la supervivencia global en España supera el 80 por ciento, cifra que considera que puede seguir mejorando con un diagnóstico temprano.

SÍNTOMAS INESPECÍFICOS INICIALES

"El cáncer infantil suele manifestarse inicialmente con síntomas inespecíficos, similares a los de procesos frecuentes en la infancia", ha explicado Barrios, motivo por el que se aboga por una formación concreta en competencias oncológicas dentro de la Pediatría de Atención Primaria. "Saber cuándo derivar de forma preferente o urgente, reconocer los signos de alarma y mantener una escucha activa hacia las preocupaciones familiares son elementos fundamentales para acortar los tiempos diagnósticos", ha asegurado.

Además, la AEPap, que ha destacado también el papel de los padres a la hora de observar sintomatología, ha recordado que los pediatras de Atención Primaria colaboran con las Unidades de Oncología Infantil, ofreciendo apoyo continuado a las familias y participando en el seguimiento a largo plazo de los supervivientes de cáncer infantil.

"Cuando tenemos sospechas de un posible cáncer infantil, generalmente es necesario realizar pruebas de imagen y analítica de sangre y/o de orina", ha concretado Barrios, que ha agregado que estas las realizan, normalmente, desde esta especialidad o el oncólogo pediátrico, "según la urgencia de derivación del paciente y su estado clínico". "El acceso rápido a Unidades de Oncología Infantil es crucial", ha finalizado.