La pareja tropical que salva tu corazón: Por qué deberías comer mango y aguacate cada día

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio sugiere que añadir un aguacate y una taza de mango a la dieta diaria puede contribuir a mejorar indicadores clave de la salud cardiovascular, según publicado en el' Journal of the American Heart Association'. Los adultos con prediabetes que probaron esta combinación diariamente durante ocho semanas experimentaron mejoras en la función vascular y la presión arterial diastólica, dos indicadores importantes del bienestar cardiovascular.

Realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Illinois (Illinois Tech), en Estados Unidos, el estudio pidió a adultos con prediabetes que siguieran una dieta de aguacate y mango (AM), añadiendo un aguacate Hass mediano y una taza (unos 120 gramos) de mango fresco a sus comidas y refrigerios diarios durante ocho semanas. Un grupo de control, con el mismo aporte calórico, siguió una dieta similar, sustituyendo el aguacate y el mango por alimentos con carbohidratos de un valor calórico comparable.

Quienes siguieron la dieta AM experimentaron mejoras significativas en la función vascular, que favorece una circulación saludable, y en la presión arterial diastólica, un factor clave para la salud cardíaca a largo plazo, en comparación con el grupo de control.

La función vascular mejoró significativamente en los participantes con la dieta matutina. Experimentaron un aumento significativo de la dilatación mediada por flujo (DMF), una medida clave de la función endotelial (salud vascular), hasta el 6,7 %, en comparación con una disminución del 4,6 % en el grupo control. Esto sugiere una mejora significativa.

La presión arterial diastólica también mejoró significativamente, especialmente en los hombres. En el grupo de control, los hombres experimentaron un aumento promedio de 5 puntos (mmHg) en la presión arterial central, mientras que quienes siguieron la dieta matutina experimentaron una reducción de aproximadamente 1,9 puntos, una diferencia que puede ser clínicamente significativa si se mantiene. Estos beneficios se produjeron sin cambios en la ingesta calórica ni en el peso corporal, lo que sugiere que las frutas ricas en nutrientes, como el aguacate y el mango, pueden favorecer la salud cardiovascular sin cambios importantes en el estilo de vida.

SIN CAMBIOS DRÁSTICOS EN LA DIETA

"Esta investigación refuerza el poder de las estrategias que priorizan la alimentación para ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente en poblaciones vulnerables como las personas con prediabetes --destaca Britt Burton-Freeman, investigadora principal y profesora de Illinois Tech--. Es un mensaje alentador: pequeñas adiciones ricas en nutrientes, como incorporar aguacate y mango a las comidas y refrigerios, pueden favorecer la salud cardiovascular sin necesidad de normas estrictas ni cambios drásticos en la dieta".

El grupo de aguacate y mango también experimentó aumentos en fibra, vitamina C y grasas monoinsaturadas cardiosaludables (nutrientes vinculados al bienestar cardiovascular) sin cambios en la ingesta calórica ni en el peso corporal. También mejoraron ciertos marcadores de la función renal, como la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe). Si bien no se encontraron diferencias significativas en el colesterol, la glucemia ni la inflamación, los hallazgos resaltan la importancia de añadir frutas ricas en nutrientes a la dieta, especialmente para quienes tienen riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Según recuerdan los investigadores, juntos, el mango y el aguacate ofrecen una combinación única de nutrientes que pueden ayudar a mantener la salud del corazón: El mango tiene fibra (2 gr/porción, el 7 % del valor diario) y es una excelente fuente de vitamina C antioxidante (50 % del valor diario), que puede favorecer el control del azúcar en sangre, el control del peso y el bienestar cardiovascular general.

El aguacate es una buena fuente de fibra (3 g/ración de 50 gramos, el 11 % del valor diario), importante para controlar los niveles de colesterol, azúcar en sangre y peso corporal. Además, aporta grasas cardiosaludables (6 gramos de grasas insaturadas), que pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas al ayudar a reducir el colesterol LDL, y potasio (250 mg, 6 % del valor diario), importante para mantener una presión arterial saludable.

Los perfiles nutricionales complementarios de estas dos frutas ofrecen una forma sencilla y satisfactoria de nutrir el cuerpo y favorecer el bienestar cardiovascular. Los autores sugieren, para incorporar esta combinación en la dieta diario, añadir aguacate y mango fresco a ensaladas, batidos o tazones de cereales para darle un toque sabroso y cardiosaludable, con recetas fáciles como el ceviche de atún con mango y aguacate o un aliño de aguacate y mango.