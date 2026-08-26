El papel clave de las bacterias intestinales: El nitrato y el hierro de la dieta reducen el riesgo cardiovascular

Archivo - Estudio muestra que bacterias intestinales convierten nitrato y hierro de la dieta en moléculas protectoras - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / TREXEC - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por un equipo de científicos del Instituto Karolinska de Solna (Suecia) ha expuesto que las bacterias intestinales convierten el nitrato y el hierro procedentes de la dieta alimenticia en moléculas protectoras.

Según han indicado los investigadores, que han publicado este trabajo en la revista especializada 'Cell', esta consecuencia podría "reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas". Para ello, el mismo revela "una nueva forma en que la microbiota intestinal ayuda a proteger funciones corporales vitales", han puesto de manifiesto.

"Nuestros resultados demuestran que las bacterias intestinales pueden convertir componentes de los alimentos en moléculas biológicamente activas que influyen en importantes funciones corporales", ha resumido el investigador sénior del Departamento de Fisiología y Farmacología de este centro, primer autor y coautor correspondiente de esta investigación, Andrei L. Kleschyov.

Como contexto, los científicos han indicado que el nitrato se encuentra de forma natural en muchas verduras, especialmente en la remolacha y en hortalizas de hoja verde como las espinacas, la rúcula y la lechuga. El hierro no hemo -la forma presente en alimentos de origen vegetal como las legumbres, los cereales integrales y las verduras de hoja verde- también se halla de forma natural en la dieta.

Al respecto, han apuntado que las bacterias intestinales pueden convertirlos "en los llamados complejos de hierro dinitrosilo (DNIC, por sus siglas en inglés), que son absorbidos por el organismo y transportados a diversos órganos, principalmente el hígado y los riñones". Así se ha comprobado tras realizar experimentos con ratones, células, bacterias y muestras humanas.

LA MICROBIOTA INTESTINAL ES CRUCIAL

Mediante métodos analíticos avanzados, han identificado DNIC en diversos tejidos y han comprobado que estas moléculas "están completamente ausentes en ratones libres de gérmenes". Ello "sugiere que la microbiota intestinal es crucial para su formación", han explicado, para añadir que cuando se aumentaron los niveles de DNIC, con suplementos dietéticos que contenían nitrato y hierro o con la administración de DNIC producido sintéticamente, "varios marcadores de salud mejoraron en un modelo animal de enfermedad cardiovascular y metabólica".

"Observamos una presión arterial más baja y una mejor función vascular, un mejor control de la glucemia y una menor acumulación de grasa en el hígado", ha subrayado, por su parte, el catedrático de Fisiología Cardiorrenal del Departamento de Fisiología y Farmacología del Instituto Karolinska y uno de los últimos autores de este trabajo, Mattias Carlström, quien ha agregado que "los resultados ayudan a explicar por qué una dieta rica en vegetales, que contienen nitratos y hierro, está relacionada con un menor riesgo de padecer diversas enfermedades".

Con todo, los científicos han destacado que "los hallazgos apuntan a un mecanismo previamente desconocido mediante el cual una dieta específica, en interacción con ciertas bacterias intestinales, puede promover la salud". No obstante, han reconocido que "se necesita más investigación para esclarecer cómo funciona el proceso en humanos".