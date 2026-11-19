Archivo - Pablo Ojeda, dietista-nutricionista - PABLO OJEDA, DIETISTA-NUTRICIONISTA - Archivo

MADRID, 19 Nov. (Ediziones) -

Son las nueve de la noche, llegas a casa con hambre, y aún no sabes qué vas a cenar. ¿Y si la clave para comer mejor estuviera en lo que ha pasado antes de abrir la nevera? En una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, el dietista-nutricionista Pablo Ojeda (@pabloojedaj), autor de Reset alimentario (Alienta), nos explica en exclusiva por qué confiarlo todo a la fuerza de voluntad suele fallar, y cómo incorporar pequeños cambios que encajen en la vida real realmente es lo que funciona.

También pone bajo la lupa las promesas de las dietas antiinflamatorias y los suplementos, y aborda hasta qué punto merece la pena preocuparse por los picos de glucosa.

"Muchas veces llegamos a casa a las 9 de la noche con un hambre atroz. El problema está en que no nos paramos a pensar qué pasa antes de tener la sensación de querer comernos todo lo que hay en el frigorífico. Si analizamos por qué con mucha hambre a esas horas del día probablemente sea porque en el desayuno había poca proteína, o bien porque he comido con prisa, he tenido la tarde con mucho estrés y me han subido el cortisol y mis niveles de impulsividad", subraya.

"El problema está en que lo dejamos todo en la fuerza de voluntad, que es la mayor estafa que existe en las dietas. Está muy bien para vender cursos 'on line', pero no sirve de nada a la hora de perder peso, si detrás no hay ninguna estrategia, un objetivo real. La dieta perfecta no existe, porque no todos los días de tu vida son iguales. Debemos mantener una alimentación adaptada a nuestros objetivos y a nuestra vida", añade.

Así, insiste en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus que el primer paso que debemos revisar en muchas ocasiones es el desayuno, con el que dice que a medida que pasan los años nuestro objetivo pasa de la restricción calórica a encontrar la saciedad en el mismo, para estar más horas sin ingerir alimentos.

"Si en el desayuno sólo me tomo una taza de café y una manzana, lo más seguro es que a las dos horas me muera de hambre. Igual debería levantarme 15 minutos antes y ponerme una tostada de pan integral, con un buen chorro de aceite, y con aguacate o proteína, como el jamón cocido, hoy lo hay con el 98% de carne, y acompañarlo, o no, de un huevo, con unos frutos secos; sin olvidar el vasito de agua, ¡hay que empezar el día bien hidratados!", resalta este experto en nutrición.

¿NUTRICIÓN PARA DESINFLAMARNOS?

Le preguntamos por la promesa de muchas dietas antiinflamatorias o alimentos en sí que se consideran antiinflamatorios, aclarando Pablo Ojeda que, lo que tenemos que intentar es buscar aquellos productos donde la respuesta inflamatoria, que va a existir, sea la menor posible, y por eso apuesta por la ingesta de pescados azules, o de frutos rojos, por ejemplo, "y que funcionan muy bien". "Pero pensar que va a haber una dieta antiinflamatoria que por seguirla mi cuerpo se va a regenerar, esto no existe", avisa.

Alerta en 'Reset alimentario' por la inflamación crónica silenciosa, "que no es la que aparece después de comernos un plato de fabada", sino que se construye poco a poco debido al estrés, a la mala alimentación, a la falta de sueño, y al sedentarismo, con consecuencias a nivel cardiovascular, dolencias como la diabetes tipo 2, o problemas de deterioro cognitivo como el alzheimer, más grasa abdominal, menos energía, más ansiedad por dulce, o un peor funcionamiento del metabolismo.

Se trata, según prosigue, de una inflamación que surge fruto de factores como una mala salud del sueño, del estrés constante, de una alimentación deficiente, o de un sedentarismo excesivo; todas ellas circunstancias que dependen de nosotros mismos. Con ello, aporta cinco actividades "llenas de beneficios" que, tal y como aconseja, debemos incorporar a nuestro día a día si queremos realmente protegernos de la inflamación silenciosa:

1. El sedentarismo es el enemigo, y la OMS recomienda realizar al menos 150 minutos de ejercicio físico moderado por semana, que pueden ser de 2 a 3 sesiones de mayor duración o 20-30 minutos diarios; añadiéndole ejercicios de fuerza, ya que fortalece huesos y ayuda a generar músculo.

2. Exponte al sol para sentir más calma y menos ansiedad, experimentar mejores estados de ánimo y un sueño profundo y reconfortante; exponerse a los rayos de sol aporta beneficios esenciales como la síntesis de vitamina D, protege el sistema inmune, nutre la piel e ilumina la mente.

3. Conecta con la tierra y cuando puedas camina descalzo en la naturaleza, sobre la tierra, la hierba o el agua, un hábito que puede servirte para conseguir esa energía que se nos escapa del día a día.

4. Medita porque encontrar un hueco para detenernos y examinarnos es tan complicado como necesario y se puede convertir en esa pequeña burbuja de oxígeno que te dé el aliento para afrontar el resto del día.

5. Blinda tu descanso porque merece la pena cuidar la salud del sueño, apagando el móvil 2-3 horas antes de dormir, manteniendo la habitación fresca, evita fluorescentes y optar por luz tenue, cena alimentos cocidos tres horas antes de acostarte, o prueba una infusión de ashwagandha para conciliar el sueño con más facilidad.

6. Prima en tu dieta alimentos que nos aporten antioxidantes (frutos rojos, antioxidantes, omega 3 (es una grasa que nos deshincha y que nuestro cuerpo no es capaz de producir, pero se encuentra en el pescado, o en ciertos frutos secos y semillas), y fibra soluble (alimenta la microbiota, reduce la inflamación, regula la glucosa, y el colesterol y mejora el tránsito sin irritar el intestino, y se encuentra en la avena, la cebada, y en frutas y verduras como la manzana, el aguacate, o la zanahoria y algunas legumbres); siempre debes buscar lo más natural, y lo menos transformado por la industria, lo natural nutre y lo industrial inflama.

QUÉ SUCEDE CON LOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Otro de los temas por los que le cuestionamos son los suplementos alimenticios, hoy tan de moda, y nos recuerda en primer lugar que el suplemento es un "complemento alimenticio como pone en su etiqueta": "Esto significa que complementa tu alimentación, pero tienes que tener, primero, una buena base alimenticia".

"Por ejemplo, no te sirve de nada no tomar proteína en tu día a día y luego tomarte 60 gramos de suplemento de proteína. Ésta no se absorbe de una vez y lo máximo de proteína que se absorbe al día son unos 30 gramos, y repartidos en las tres comidas del día. Así que, después del gimnasio, el tomarnos un batido de proteínas no sirve de apenas nada. Hay que revisar la alimentación y después complementar", insiste este miembro de la Sociedad Española de Obesidad.

Además, señala que las personas reconocen, por ejemplo, que hay hasta 28 tipos diferentes de colágeno, y sólo 3 cumplen la ratio de todos los colágenos. Tenemos que estar informados sobre lo que realmente necesitamos, pero si no hay una estructura detrás, como el deporte o el descanso, esto no se sustituye por nada", remarca Pablo Ojeda.