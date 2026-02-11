Oftalmóloga recomienda el consumo de zanahorias, pescado azul o frutos secos para mejorar la salud ocular

Archivo - Hombre comiendo una zanahoria. - PEOPLEIMAGES7 ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consumo de alimentos como la zanahoria, el pescado azul o los frutos secos, entre otros alimentos, aporta nutrientes esenciales para cuidar la vista, según la experta en Ojo Seco en IMO Grupo Miranza Madrid, la oftalmóloga Teresa Iradier.

Los nutrientes clave para la vista, tal y como ha explicado la doctora, son la vitamina A, C, E, el zinc, los ácidos grasos omega-3, la luteína y la zeaxantina. La ingesta de alimentos que contengan estos nutrientes, aunque no pueda curar los problemas de visión, puede reducir el riesgo de padecer algunas enfermedades oculares.

En contra, el consumo elevado de productos refinados, grasas trans, carnes procesadas o alcohol puede favorecer "la aparición de problemas metabólicos" o el deterioro de ciertas estructuras del ojo. Iradier ha explicado que "con el paso de los años, un consumo inadecuado de nutrientes esenciales puede ocasionar distintos problemas relacionados con la salud visual".

Para regular la ingesta de estos alimentos que pueden dañar la salud ocular, la experta ha recomendado priorizar opciones "más nutritivas" para "proteger la visión a largo plazo".

Entre estas opciones, el primer alimento, y tal vez el más conocido, es la zanahoria. Es rica en vitamina A, esencial para la "salud de la retina y la visión nocturna", y vitamina E, que ayuda a prevenir cataratas. El pescado azul -salmón, sardinas, atún, entre otros- es una fuente de ácidos grasos omega-3, fundamentales para el correcto funcionamiento de la retina y para la prevención de la sequedad ocular o el riesgo de degeneración macular.

Los frutos secos como las nueces, las almendras o los pistachos aportan grandes cantidades de vitamina E, antioxidante que protege "las células de los ojos del daño de los radicales libres". Los cítricos -naranjas, limones o kiwis- y las fresas son conocidos por su alto contenido en vitamina C, que protege la vista contra el daño oxidativo y es esencial para la formación y mantenimiento del colágeno de la córnea.

La yema del huevo es rica en luteína y zeaxantina, que actúan como filtro solar natural y protegen la mácula del daño de la luz azul. Los pimientos rojos también son una fuente rica de vitamina C, que ayuda a proteger los vasos sanguíneos de los ojos.

Por último, las verduras de hoja verde como las espinacas, la col rizada, las acelgas o el brócoli son "superalimentos para la salud ocular" con altas cantidades de los carotenoides luteína y zeaxantina.

Sin embargo, desde Miranza han recordado que "estos alimentos son beneficiosos, pero no milagrosos" y que la dieta "por sí sola" no puede curar los problemas de visión. Por ello, han subrayado que lo más importante es acudir a las revisiones oculares al menos una vez al año.