La OCU recuerda la obligatoriedad de incluir fruta fresca al menos cuatro días por semana en los menús escolares

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recordado que el Real Decreto sobre menús escolares obliga a incluir fruta fresca al menos cuatro días a la semana y, como mínimo, una ración semanal de legumbres, hortalizas, huevos y pescado.

También se establece la incorporación de arroz o pasta integrales con una frecuencia mínima de cuatro veces al mes, así como la presencia de alimentos ecológicos y de temporada. El decreto fija además límites claros para las frituras (máximo un día por semana) y para los platos precocinados (una vez al mes).

Además, la normativa obliga a los colegios a facilitar a las familias el menú diario para que puedan planificar una dieta equilibrada en casa, un paso que la organización considera clave para combatir el exceso de peso infantil, que afecta al 36 por ciento de los niños de 6 a 9 años.

"Contar con el menú con antelación también permite a los padres verificar que el centro sigue una estrategia alimentaria variada a través de la calculadora de menús escolares, una herramienta desarrollada por OCU con la ayuda del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030", señalan desde la organización.

No obstante, la OCU considera que aún quedan aspectos por mejorar, como la forma de presentar las verduras y hortalizas, que en un 80 por ciento de los casos se ofrecen en forma de puré. Para la OCU, aunque esta opción facilita el consumo, dificulta que los niños se acostumbren a comer las piezas enteras.

La organización también propone renovar el enfoque de las ensaladas -variando hojas, hortalizas y colores- para evitar que gran parte de ellas termine en la basura. Además, otra asignatura pendiente para la OCU pasa por fijar un tiempo mínimo de comedor para los más pequeños de por ejemplo 30 minutos. "Disponer de ese margen les quitaría la presión de comer rápido, permitiendo además aprovechar este momento para promover hábitos saludables como el cepillado de dientes o el lavado de manos", añade.

Por último, OCU pide avanzar en el impulso de las cocinas dentro de los propios centros. Según sus estudios, los menús preparados externamente suelen presentar una calidad inferior a los elaborados 'in situ'. La organización también considera que habría que regular la donación de excedentes alimentarios a familias necesitadas -garantizando siempre la seguridad- y para recuperar compromisos consensuados en 2010 con las comunidades autónomas, como prohibir la venta de alimentos y bebidas con edulcorantes.