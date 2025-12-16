La OCU denuncia ante la AESAN irregularidades en el etiquetado de 13 complementos alimenticios

Archivo - Complemento nutricional. - WHITEBALANCE.SPACE/ ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha informado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) de la identificación de un "mal uso" de alegaciones de salud, esto es, declaraciones en el etiquetado de un producto sobre beneficios para la salud, en 13 complementos alimenticios.

Según ha detallado la OCU este martes en un comunicado, las irregularidades se han detectado en el etiquetado de cinco complementos de colágeno, cuatro para el sistema nervioso y otros cuatro de distinta índole identificados por los propios consumidores a través de la campaña 'Menos cuentos y más ciencia'.

En concreto, los productos afectados son 'Colagen Antiox piel' (Deliplus), 'Forte Pharma Expert Colágeno', 'Luxmetique Proage Day Formula', 'Vital Proteins Collagen', 'Vital Proteins Marine Collagen', 'Ginkgo Biloba Santiveri', 'Ginseng ArkoPharma', 'NeuraZenx', 'Neuro-Nac', 'IVB Zerodol' (con presuntos efectos analgésicos), 'IVB FemmeBalance' (para regular el ciclo menstrual), 'IVB Fiber Total' (para la microbiota) y 'FitBlend' (para el apetito).

La entidad ha señalado que, en lo que va de año, ha denunciado 28 complementos alimenticios por alegaciones incompletas, inventadas o no autorizadas. Así, estos 13 se suman a otros cuatro para el tratamiento de problemas articulares y 11 que aducen efectos adelgazantes, de los que informó con anterioridad.

La OCU ha apuntado que el consumo de complementos alimenticios a base de vitaminas, ácidos grasos esenciales, plantas y otros ingredientes ha crecido 16 puntos en cuatro años. Según una encuesta de la organización, el 58 por ciento de los consumidores tomaron alguno en los últimos 12 meses, frente al 42 por ciento que lo hacían en 2021.

Desde su punto de vista, la compra de estos complementos es "innecesaria" para quienes siguen una dieta rica y variada, y supone además un coste de 139 euros al año por persona. "Pero lo más preocupante es que el 31 por ciento de quienes los toman lo hacen sin consultar con un profesional sanitario", ha añadido.

La entidad ha expresado su preocupación por el "mal uso" de las alegaciones de salud en los complementos alimenticios y ha pedido a la AESAN que lo investigue, lo corrija y, llegado el caso, abra los preceptivos expedientes sancionadores. De hecho, la organización aconseja a los consumidores desconfiar de este tipo de alegaciones de propiedades saludables que no han sido demostradas científicamente ante el regulador y, por lo tanto, no están autorizadas.

En este punto, ha recordado que natural no es sinónimo de inocuo, la presencia de ingredientes botánicos puede suponer un riesgo para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, los enfermos y las personas polimedicadas.