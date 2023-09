Obesidad y SOP: beneficios de la dieta cetogénica

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional, liderado por investigadores italianos, observa que la dieta cetogénica muy baja en calorías muestra beneficios adicionales en mujeres con obesidad y síndrome de ovario poliquístico (SOP), más allá de la pérdida de peso, en comparación con una dieta convencional baja en calorías, mejora sustancialmente parámetros metabólicos, así como la ovulación y el hirsutismo.

Liderado por Alessandra Gambineri, de la Universidad de Bolonia (Italia), y publicado en 'Endocrine Connections'. El estudio se ha llevado a cabo en una treintena de mujeres en edad reproductiva, con obesidad y síndrome de ovario poliquístico, un ensayo abierto, controlado y aleatorizado.

El período de tratamiento fue de 16 semanas, estableciéndose dos grupos de tratamiento: Un primer grupo experimental, con 8 semanas de VLCKD (siguiendo la metodología PronoKal) y 8 semanas de dieta hipocalórica; y, por otro lado, un grupo control, con LCD mediterránea durante 16 semanas.

En el grupo de pacientes que siguieron la VLCKD se registra una reducción media del índice de masa corporal (IMC) de 13,7% (vs 5,1% con la dieta convencional baja en calorías), una disminución de 11,4% en la circunferencia de la cintura (vs 2,9% con dieta convencional) y una reducción de 24.0% en la masa grasa (vs 8.1%. Además, las pacientes que han seguido una dieta cetogénica muy baja en calorías experimentan una reducción significativa en las cifras tensionales (disminución media de 8.77 mmHg en la presión arterial sistólica -PAS- y de 5.46 mmHg en la presión arterial diastólica -PAD-).

Pero, además, se reporta la mejora de importantes parámetros metabólicos en las primeras 8 semanas con la VLCKD (fase cetogénica del Método PronoKal), como la insulina en ayunas, el índice de resistencia a la insulina (HOMA-IR), el colesterol total y el colesterol HDL.

Sin embargo, este estudio aporta una evidencia de especial interés para las pacientes con SOP, mostrando el impacto positivo de la VLCKD en algunos parámetros hormonales cruciales. Se aumentan los niveles de SHBG (globulina transportadora de hormonas sexuales), y consecuentemente, se produce una reducción en los niveles de testosterona libre, en las primeras 8 semanas de tratamiento con VLCKD.

Igualmente, se obtiene una mejora significativa de la ovulación en el grupo VLCKD (46,1%), mientras que el cambio en el grupo control no fue significativo (21,4%). Un valor adicional que ofrece la VLCKD en estas pacientes con SOP es su capacidad para contrarrestar uno de los principales signos de la enfermedad, como es el hirsutismo o crecimiento excesivo de vello en mujeres en zonas en las que no suelen tener.