Nutricionistas advierten de una "pérdida progresiva" de adherencia a la dieta mediterránea entre los menores

Archivo - Niño que no quiere comer guisantes. - ISTOCK/JTSORRELL - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ), Marcela González-Gross, ha advertido de una "pérdida progresiva" de adherencia a la dieta mediterránea entre niños y adolescentes, en los que también se observan persistentes "ingestas insuficientes" de alimentos ricos en determinados nutrientes, como vitamina D, E, calcio, magnesio y folatos.

Así lo ha señalado en la presentación del XXXV Congreso Nacional de la SEÑ y la XI Reunión de Jóvenes Investigadores, que se celebran desde este miércoles en Valladolid. En rueda de prensa, representantes de la sociedad científica han expuesto los principales temas que se debatirán hasta este viernes.

González-Gross ha puesto el foco en algunos de los retos actuales en torno a la población infantil y adolescente. En línea con el estudio 'Asomad', ha señalado que más de la mitad de los escolares madrileños de entre ocho y 12 años presentan niveles de adherencia a la dieta mediterránea inferiores a los considerados óptimos.

En paralelo, ha alertado de las diferencias en la práctica deportiva entre niños y niñas. Según muestra una de las investigaciones que se presentarán en el Congreso, las niñas realizan hasta un 24 por ciento menos de ejercicio que los niños en edad escolar.

En concreto, el estudio, realizado en 594 escolares de entre seis y 12 años, muestra, entre quienes utilizan comedor escolar, que los niños realizan, de media, 245,8 minutos semanales de actividad física, frente a los 187,6 de las niñas. Asimismo, el trabajo evidencia un elevado uso de pantallas, sin distinción entre sexos, pues ambos superan las dos horas de exposición, en especial durante los fines de semana.

En este contexto, los especialistas han subrayado que la escuela constituye una oportunidad estratégica para reforzar hábitos saludables, educación nutricional y promoción de la actividad física desde edades tempranas.

DINAMISMO CIENTÍFICO

La presidenta del Congreso, María José Castro, ha destacado que la nutrición atraviesa un momento de especial dinamismo científico, impulsado por los avances en la investigación sobre microbiota, nutrición personalizada y nuevas herramientas tecnológicas.

Uno de los temas que centrará este encuentro científico es la microbiota intestinal, sobre la que se presentarán distintos estudios que abordan la relación de su composición y funcionamiento con patologías como la obesidad, la inflamación crónica e incluso enfermedades neurodegenerativas.

"Además, estamos avanzando hacia estrategias de nutrición y alimentación personalizada que incorporan el perfil de la microbiota de cada individuo para diseñar intervenciones más eficaces y adaptadas a sus necesidades", ha comentado Castro.

En esta cita, se expondrán los resultados del estudio europeo 'Sweet', que muestra que los adultos que sustituyeron el azúcar por edulcorantes y potenciadores del dulzor mantuvieron una pérdida de peso adicional de 1,6 kilogramos al cabo de un año respecto al grupo que continuó consumiendo azúcar.

El estudio, que analizó durante un año a 341 adultos y 38 niños con sobrepeso u obesidad, concluye que el uso prolongado de estos ingredientes, dentro de una dieta saludable baja en azúcares, es seguro y puede favorecer el mantenimiento de la pérdida de peso a largo plazo.

"Lo más destacado de este estudio es que los investigadores observaron cambios positivos en la microbiota intestinal, con un aumento de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, relacionadas con una mejor regulación metabólica, y sin efectos adversos sobre la diversidad microbiana", ha explicado el experto en seguridad alimentaria y vicepresidente del Congreso de la SEÑ, Rafael Urrialde.

EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Por otra parte, dos simposios del Congreso estarán centrados en la inteligencia artificial en el ámbito de la nutrición y la investigación biomédica y, en concreto, en su papel en la nutrición de precisión y en su creciente influencia en la redacción, revisión y publicación de artículos científicos.

En cuanto a la nutrición personalizada, diversos trabajos muestran cómo la combinación de monitorización continua de glucosa, aprendizaje automático y análisis avanzado de datos permite captar dinámicas metabólicas en tiempo real, identificar distintos "glucotipos" y avanzar hacia estrategias nutricionales más personalizadas.

"Las investigaciones que ya se han publicado en el libro de abstracts del Congreso en la revista 'Journal Physiology and Biochemistry' destacan que esta aproximación permite avanzar desde las recomendaciones nutricionales generales hacia estrategias personalizadas basadas en las características metabólicas de cada individuo, con potencial para mejorar la prevención de enfermedades crónicas y optimizar la salud a largo plazo", ha explicado Rafael Urrialde.

Junto a todos estos temas, el Congreso abordará el cambio climático y su relación con la seguridad alimentaria, la inmunonutrición y los biomarcadores. También se centrará en temas que se están debatiendo en España, en el marco de la Unión Europea y en la Organización Mundial de la Salud (OMS), como son los menús en los comedores escolares, la actividad física en la infancia o la evidencia científica sobre alimentos ultraprocesados.

Asimismo, el programa incluye ponencias sobre patrones dietéticos y dieta mediterránea y dedicará un espacio a la nutrición clínica, la nutrición deportiva y al envejecimiento saludable, entre otros muchos asuntos.