El nutricionista Pablo Ojeda recomienda combinar tres colores de frutas y verduras entre la comida y la cena

Pablo Ojeda, experto en nutrición. - LIDEL

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nutricionista Pablo Ojeda recomienda incorporar variedad de colores de frutas y verduras en las comidas para diversificar la alimentación y ampliar el abanico de nutrientes; y como pauta práctica para este otoño, propone incluir tres colores vegetales entre la comida y la cena e ir cambiándolos a lo largo de la semana.

"El color nos da pistas sobre algunos compuestos de las frutas y verduras, aunque no nos cuenta toda su composición. Yo lo utilizaría como un recordatorio para variar: intentar incluir tres colores vegetales entre la comida y la cena e ir cambiándolos durante la semana. Es un truco práctico, no una regla científica. Y que nadie descarte la coliflor por ser blanca: también tiene mucho que aportar", explica Ojeda, experto en nutrición y copresentador con Masi Rodríguez, del podcast 'Los Frescos de Lidl'.

La denominada nutrición cromática agrupa frutas y verduras en cinco categorías según su color: naranja y amarillo, verde, azul y morado, rojo y rosa, y marrón y blanco. Los alimentos naranjas, como la zanahoria, el boniato y la calabaza, aportan betacarotenos, que el organismo transforma en vitamina A. Los verdes, como las espinacas y el brócoli, contienen vitamina K, vitamina C y ácido fólico.

Por su parte, los alimentos azules y morados, como la berenjena, la uva y la col lombarda, contienen antocianinas, mientras que los rojos y rosas, como las granadas y las manzanas, aportan licopeno. Las frutas y verduras blancas y marrones, como las castañas, los champiñones, las setas y la coliflor, contienen potasio y fibra.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir al menos 400 gramos de frutas y verduras al día para mantener una alimentación saludable. Como propuesta para esta temporada, Ojeda recomienda un plato de brócoli y calabaza asada con garbanzos, arroz integral y aceite de oliva virgen extra, acompañado de una mandarina de postre.

"Ningún alimento es milagroso: el beneficio está en consumir frutas y verduras variadas de forma habitual, dentro de una buena alimentación", señala el nutricionista.

UNA PLATAFORMA PARA HABLAR Y APRENDER SOBRE SALUD Y ALIMENTACIÓN

Como parte del compromiso del Lidl por fomentar un estilo de vida "activo y saludable entre sus consumidores y desde el ámbito del entretenimiento, el humor y la divulgación", ha estrenado recientemente la segunda temporada de su podcast 'Los Frescos de Lidl', conducido por la actriz, presentadora y cantante Masi Rodríguez junto a Ojeda.

Un formato que cuenta con 12 capítulos publicados quincenalmente en las plataformas de YouTube y Spotify y donde los co-presentadores abordarán temas como el deporte, el descanso y la alimentación saludable junto a un abanico de invitados.

La apuesta por el formato podcast demuestra también el propósito de la cadena de supermercados de estar cada vez más cerca de las personas, consolidándose como una compañía que apuesta por su bienestar más allá de los pasillos de sus establecimientos y comprometida con ayudar a sus clientes a vivir mejor.