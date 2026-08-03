No solo es el agua: estos son los alimentos que más hidratan cuando aprieta el calor (y los que no, aunque lo parezca)

Archivo - Mujer en la playa en verano comiendo sandía. - SERTS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EDIZIONES) -

Las altas temperaturas obligan a prestar especial atención a la hidratación, pero los expertos recuerdan que no sólo el agua ayuda a mantener un adecuado equilibrio de líquidos. Frutas como la sandía o el melón, verduras como el pepino y el tomate, así como preparaciones frías, e infusiones sin azúcar, pueden convertirse en grandes aliados durante el verano gracias a su elevado contenido en agua y minerales.

Al mismo tiempo, los nutricionistas advierten de algunos errores muy extendidos, como recurrir a refrescos, bebidas alcohólicas, o a helados para combatir el calor, ya que no constituyen una alternativa eficaz para mantenerse hidratado e, incluso, pueden favorecer la deshidratación.

En Europa Press Salud Infosalus entrevistamos a la dietista-nutricionista Rocío Práxedes, experta de la Unidad de Obesidad del Hospital Quirónsalud Valencia, quien nos guía sobre cuáles son los mejores alimentos para combatir el calor, y cuando el termómetro no nos da tregua.

ALIMENTOS PARA MANTENER UNA BUENA HIDRATACIÓN EN VERANO

Así, entre los alimentos que cita para mantener una buena hidratación en verano se encontrarían fundamentalmente las frutas y las verduras frescas, dado que ayudan a hidratar porque contienen mucha agua (cerca 90%) y de potasio. "En verano destacan las de temporada: están más sabrosas, se comen en crudo sin complicaciones, y resultan especialmente apetecibles", defiende esta experta en Nutrición.

En concreto, cita que entre esas frutas de temporada se encontrarían las siguientes:

·Sandía.

·Melón.

·Melocotón.

·Ciruela.

Mientras, en el caso de las verduras frescas, Práxedes cita:

·Pepino.

·Tomate.

·Calabacín.

·Lechuga y otras hojas verdes.

A su vez, menciona a las siguientes preparaciones frías vegetales:

·Salmorejo ligero.

·Ajoblanco.

·Cremas frías de verduras.

Al mismo tiempo que esta experta en Nutrición de Quirónsalud Valencia ve con buenos ojos en este sentido a las infusiones frías, dado que aumentan la ingesta de líquidos sin añadir calorías; así como al agua aromatizada, ya sea con limón, con hierbabuena, o con pepino, por ejemplo.

CUIDADO CON EL CONSUMO DE BEBIDAS FRÍAS

Ahora bien, sí insiste Práxedes en que en verano también aumenta el consumo de bebidas frías y de productos refrescantes, si bien no todos son igual de saludables. Entre los errores habituales que podemos cometer a la hora de intentar hidratarnos en verano apunta a abusar de bebidas azucaradas como los refrescos, tés industriales, las bebidas energéticas.

Pero también habla de confundir hidratación con bebidas alcohólicas, ya que la cerveza no hidrata, según alerta, al mismo tiempo que menciona que el alcohol aumenta la pérdida de líquidos a través de la orina.

A su vez, esta experta de Quirónsalud Valencia señala a la toma de sorbetes o de helados como sustituto de líquidos, dada su alta carga de azúcar y/o grasa; al tiempo que otro error que solemos cometer en verano es el beber muy poca agua y confiar sólo en los alimentos.

Entre sus alternativas recomendadas, esta dietista-nutricionista apunta a las siguientes:

·Agua como bebida principal.

·Infusiones frías sin azúcar.

·Agua con limón, hierbabuena o pepino.

·Gazpacho o sopas frías sin exceso de sal.

·Frutas y verduras con alto contenido en agua.

·Lácteos fermentados naturales.