No es dejar la carne: el cambio en tu dieta que puede proteger tu corazón un 40%

Archivo - Hummus, zanahorias asadas, arroz con tempeh en cuencos de cerámica vistos desde arriba, alimentos a base de verduras. - GORCHITTZA2012/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 May. (EDIZIONES) -

La alimentación es uno de los factores más determinantes para la salud cardiovascular, y también uno de los más modificables. La Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en que una dieta saludable debe basarse en una amplia variedad de alimentos, con protagonismo de frutas, de verduras, de legumbres, y de cereales integrales, y limitando grasas no saludables, así como los azúcares, y la sal.

En este contexto, un estudio de la Universidad de Navarra, publicado en la revista científica 'Revista Española de Cardiología', aporta un dato relevante: seguir un patrón de alimentación provegetariano saludable puede reducir hasta en un 40% el riesgo de enfermedad cardiovascular en la población joven mediterránea.

Sin embargo, la investigación introduce un matiz clave para la salud pública: no basta con comer más alimentos de origen vegetal. La calidad nutricional -y no sólo el origen- es lo que realmente determina si este patrón protege o perjudica al corazón, a nuestra salud cardiovascular.

Y es que el patrón de alimentación provegetariano (PVG) se considera cardioprotector en los adultos mayores de poblaciones no mediterráneas, tal y como se ha constatado en este trabajo científico, en el que ha participado la doctoranda del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra Ainara Martínez Tabar, a quien entrevistamos en Europa Press Salud Infosalus.

"El tipo de patrón provegetariano modifica el riesgo cardiovascular en la población mediterránea joven y se planteó que un patrón alimentario basado en alimentos vegetales de alta calidad nutricional reduce el riesgo cardiovascular, mientras que uno de baja calidad nutricional se relaciona con un mayor riesgo cardiovascular", agrega.

El estudio evaluó la relación entre 3 patrones de alimentación PVG diferentes y el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) en la cohorte SUN (Seguimiento Universidad de Navarra), un estudio de cohortes mediterráneo compuesto por graduados universitarios españoles relativamente jóvenes, que en este trabajo científico ha contado con la colaboración de más de 18.500 participantes y a lo largo de una década.

EN QUÉ CONSISTE UNA DIETA PROVEGETARIANA

Tal y como insiste Martínez-Tabar, es importante distinguir alimentos vegetales saludables de los no saludables "porque al final no todos los alimentos de origen vegetal tienen el mismo perfil nutricional y tampoco los mismos efectos sobre la salud cardiovascular".

En concreto, explica que los alimentos vegetales de alta calidad nutricional son saludables, ya que aportan fibra, vitaminas, minerales, compuestos bioactivos como polifenoles y entre otros dice que se encontrarían: frutas, verduras, frutos secos, legumbres, aceite de oliva virgen extra, así como los cereales integrales.

Mientras, esta investigadora apunta que los alimentos vegetales de baja calidad nutricional, asociados a un mayor riesgo de salud cardiovascular, presentan un alto nivel de azúcares libres y añadidos, de sodio, de harinas refinadas, así como grasas de mala calidad, y entre otros ejemplos cita a los siguientes: zumos de frutas, refrescos o bebidas azucaradas, patatas fritas, dulces o bollerías, cereales refinados.

"Las personas con una mayor adhesión al patrón vegetariano saludable presentan un 40% menos de riesgo de enfermedad cardiovascular, en comparación con las personas con una menor adhesión a este patrón. Es un patrón que consiste en aumentar los alimentos de origen vegetal saludable, y en reducir el de origen animal, pero no eliminarlos por completo de la dieta. Las personas estudiadas sí consumían pescado, carne, o huevo, pero en menor medida. El patrón provegetariano no es lo mismo que una dieta vegetariana o vegana, donde sí se excluyen por completo los alimentos de origen animal", sentencia.

Además, hace hincapié Ainara Martínez-Tabar en que "no todos los alimentos de origen vegetal son igual de saludables", ya que muchas veces se piensa que por seguir un patrón con alimentos vegetales siempre estos van a ser saludables. "Importa más la calidad nutricional de los alimentos que el origen vegetal en sí en este caso", zanja esta investigadora de la Universidad de Navarra.