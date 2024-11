Por qué no cuenta igual la ingesta de fruta que de verdura, ni tampoco los licuados

MADRID, 20 Nov. (EDIZIONES) -

Otoño es la típica fecha del año en la que tomamos complejos vitamínicos, con idea, a veces, de compensar los excesos del verano, y esa mala alimentación que hemos seguido durante meses y que previsiblemente nos ha dejado un poco 'cojos' en cuanto a los mejores nutrientes.

Pero, ¿hasta qué punto esto es idóneo? ¿Podemos compensar así la falta de fruta y de verdura? Según nos explica en una entrevista con Europa Press Infosalus el dietista-nutricionista y colaborador en medios de comunicación, y fundador de la Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición Luis A. Zamora 'El método Z para comer bien' de Rocaeditorial,

Siempre apuesta por el alimento porque cada vez descubrimos más compuestos, tal y como argumenta: "También son interesantes para la salud los fitoesteroles, o los flavonoles, por ejemplo, presentes en el alimento, y nunca la absorción ni la biodisponibilidad será igual dentro de la matriz alimentaria que en un formato farmacéutico, en una pastilla".

DIRECTAS AL BAÑO

De hecho, tal y como resalta, algunos nutrientes que ingerimos a través de pastillas acaban cruzando nuestro cuerpo y terminando en el retrete. "No debemos reducir la nutrición a algo tan molecular y químico. Es uno de los principales errores que cometemos", sostiene.

Así, insiste en que una suplementación nutricional se hace cuando no hay posibilidad de hacerlo con alimentos por determinados problemas o casuísticas de salud, como puede ser una disfagia, en el caso de las embarazadas, o de deportistas de alto rendimiento, donde hay que asegurarse de adquirir determinados nutrientes.

"La población general debe corregir su dieta, y no intentar suplir las carencias nutricionales a través de una pastilla. Una vez valorado por un especialista cómo y qué se come, quizá si fuera necesario éste debería considerar, o no, la suplementación del paciente. Pero tomar por uno mismo los suplementos no es recomendable en ningún caso", agrega.

SI YA COMO MUCHA FRUTA, POR QUÉ COMER VERDURA TAMBIÉN

Por otro lado, este experto llama la atención sobre el hecho de que tendemos siempre a comer más fruta que verdura, cuando esto no debería ser así. Según justifica, aún cuando tanto las frutas como las verduras se caracterizan por su alto contenido en fibra, vitaminas, minerales, y antioxidantes, no podemos sustituir las verduras con la ingesta de frutas.

"Aunque sea más fácil y dulce comerse una pera que un plato de acelgas, no podemos sustituir unos con otros, por un lado, porque aportan diferentes nutrientes, y por otro porque lo hacen en diferente cantidad. Por ejemplo, las verduras suelen tener un mayor aporte de hierro, de calcio, de vitamina C, de vitamina A, o de fibra que las frutas", sostiene.

Pero es que, a nivel de fitonutrientes, remarca que existen algunos como el sulforafano del brócoli, la coliflor, o las coles de Bruselas, que sólo existen en las verduras. Por tanto, aconseja Zamora el ingerir al día un mínimo de tres raciones de fruta y dos de verdura.

"Son dos grupos de alimentos parecidos pero diferentes. Tienen cosas en común como la fibra, pero tienen nutrientes diferentes a distinta proporción, e incluso en el mismo grupo no es lo mismo una acelga que un tomate; de ahí que digamos que la dieta tiene que ser equilibrada y variada, equilibrada porque comemos de todos los grupos de alimentos para que todos te aporten, y variada porque dentro de cada grupo comes diferentes alimentos que te aportan diferente. No aporta lo mismo un plátano rico en potasio que un tomate rico en licopeno, un gran antioxidante", avisa.

Entonces no podemos hacer este tipo de equivalencias entre frutas y verduras, de la misma manera que tampoco podemos comparar las bebidas vegetales con los lácteos, y más concretamente con la leche, porque son dos cosas diferentes, tal y como defiende este dietista-nutricionista.

QUÉ SUCEDE CON LOS BATIDOS VERDES

En último lugar, preguntamos a este experto en nutrición si los batidos verdes, que son verduras licuadas, sí contarían como una ración de verdura al día. "Siendo simplistas, sí contarían como una ración de verdura, pero no podemos basar nuestras raciones de verduras en los licuados verdes porque quitamos la masticación, un proceso fisiológico y una forma de dar señales al cerebro de que estamos comiendo", aclara.

Es más, advierte de que también de esta manera estamos concentrando alimentos en un vaso, y muchas sustancias que en grandes cantidades pueden ser perjudiciales, como los oxalatos, un tipo de sal que se encuentran en las verduras, que se ve que en aquellas personas que durante tiempo mantienen este tipo de dietas, con grandes concentraciones, después tienen un mayor riesgo de desarrollar piedras en el riñón. "Algo que no sucede si tomamos verduras de la manera tradicional, que es en un plato", zanja este colaborador de televisión.