Neu5Gc: el azúcar de la carne que ha puesto el foco en la diabetes tipo 2

Archivo - Woman hand holding knife and fork cutting grilled beef steak - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / HELIOS8 - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carne roja forma parte habitual de la alimentación de millones de personas, pero algunos de sus componentes están despertando un interés creciente entre los investigadores. Uno de ellos es un azúcar que nuestro organismo no produce de forma natural y que puede incorporarse a nuestros tejidos después de consumir alimentos de origen animal. Ahora, un estudio realizado en Francia ha encontrado una asociación llamativa entre una mayor exposición a esta molécula y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

MAYOR INGESTA DE NEU5GC DERIVADO DE LA CARNE

Resultados preliminares de un estudio observacional de la Université Sorbonne Paris Nord (Francia), que se presentan en la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD, por sus siglas en inglés) en Milán, Italia (revelan que un azúcar llamado ácido N-glicolilneuramínico (Neu5Gc), común en la carne roja, está asociado de forma independiente con un riesgo un 63% mayor de desarrollar diabetes tipo 2 (DM2) en aquellos con el mayor consumo en comparación con los de menor consumo, incluso después de tener en cuenta otros factores de riesgo de DM2, como el nivel de actividad física, la dieta general, el tabaquismo y otras afecciones de salud.

La asociación fue más débil, pero siguió siendo significativa incluso después de tener en cuenta el índice de masa corporal (IMC). "Nuestros hallazgos respaldan la inflamación crónica como un mecanismo específico que vincula el consumo de carne roja con la diabetes tipo 2, en parte más allá de la cantidad de carne roja que consume una persona y en parte independiente de la grasa corporal", declara el autor principal, el doctor Leopold Fezeu, de la Universidad Sorbonne Paris Nord, Bobigny, Francia.

El análisis reveló que, cuanto mayores son los niveles de Neu5Gc, mayor es el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Como explica el doctor Fezeu, "aunque no sabemos con exactitud qué niveles de Neu5Gc desencadenan una respuesta inmunitaria, nuestros datos sugieren que una mayor ingesta de Neu5Gc derivado de la carne se asocia con un riesgo progresivamente mayor de diabetes tipo 2".

La mayoría de los mamíferos producen de forma natural un azúcar conocido como Neu5Gc, pero los humanos perdieron esta capacidad debido a una antigua mutación genética en el gen CMAH. Este carbohidrato se encuentra en la carne roja (especialmente la de vacuno y cordero) y, en menor medida, en los productos lácteos.

Cuando las personas consumen estos alimentos, el Neu5Gc animal se absorbe y se incorpora metabólicamente a los tejidos humanos, donde actúa como una molécula extraña, un llamado xenoautoantígeno. El sistema inmunitario produce anticuerpos contra él, y la activación inmunitaria crónica resultante (xenosialitis) se ha relacionado previamente con enfermedades cardiovasculares y cáncer. Pero hasta ahora, ningún estudio prospectivo a gran escala ha examinado si el Neu5Gc puede desencadenar inflamación crónica y promover la diabetes tipo 2.

Para abordar esta cuestión, los investigadores analizaron la asociación entre el Neu5Gc dietético presente en la carne roja y los lácteos y los nuevos casos de diabetes tipo 2 en 89.953 adultos del estudio NutriNet-Santé, un amplio estudio de cohorte observacional prospectivo francés a largo plazo que investiga las relaciones entre la dieta, el estilo de vida y la salud. La edad promedio era de 42 años, el 79% eran mujeres y los participantes no padecían diabetes tipo 2 ni cáncer al inicio del estudio.

Los participantes completaron tres registros dietéticos de 24 horas, que los investigadores utilizaron para estimar su ingesta diaria de Neu5Gc mediante una base de datos validada que muestra el contenido de Neu5Gc de diferentes alimentos.

El análisis abarcó toda la carne roja, incluyendo la de res, cordero, cerdo, conejo, cabra y caza. Los productos cárnicos procesados (como tocino, salchichas y embutidos) se registraron como un grupo de alimentos aparte. Los productos lácteos se analizaron por separado.

Los investigadores estimaron la ingesta de Neu5Gc de cada participante a partir de todos los alimentos consumidos, utilizando el contenido medido de Neu5Gc en cada alimento. Posteriormente, los participantes se dividieron en cinco grupos iguales (quintiles) según su ingesta de Neu5Gc derivado de la carne, por separado para hombres y mujeres, y se comparó el riesgo de diabetes tipo 2 en cada grupo con el grupo de menor ingesta.

EL DATO QUE HA SORPRENDIDO A LOS INVESTIGADORES: UN 63% MÁS DE RIESGO

Durante un seguimiento medio de 7,2 años, se identificaron 966 casos de diabetes tipo 2.Un mayor consumo de Neu5Gc derivado de la carne se relaciona con un mayor riesgo.

Los investigadores hallaron una asociación estadísticamente significativa entre el Neu5Gc derivado de la carne y el riesgo de diabetes tipo 2, observándose un aumento considerable del riesgo a mayores niveles de exposición. Esto sugiere la posible existencia de un mecanismo umbral, mediante el cual el sistema inmunitario se ve sobrepasado una vez que la incorporación de Neu5Gc en los tejidos supera cierto nivel.

El análisis reveló que las personas en el quintil más alto de Neu5Gc derivado de la carne tenían un riesgo un 63% mayor de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con aquellas en el quintil más bajo, incluso después de ajustar por posibles factores de confusión, como la edad, el sexo, la actividad física, la calidad de la dieta, el tabaquismo y las afecciones de salud subyacentes.

Esta asociación se observó tanto en hombres como en mujeres, sin que existiera evidencia estadística de que difiriera entre los sexos. Por ejemplo, las personas del quintil más alto tenían un riesgo un 63% mayor, y las del segundo quintil más alto un riesgo un 41% mayor, de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con las del quintil más bajo (hombres y mujeres combinados). En el quintil más alto, los hombres consumían una media de 97 g de carne roja al día (136 g incluyendo carne procesada) y las mujeres 73 g (96 g), en comparación con 5 g (21 g) y 0 g (9 g) en el quintil más bajo.

Es importante destacar que los resultados fueron consistentes independientemente de la ingesta energética. Tras considerar la ingesta total de carne roja, la asociación se debilitó y dejó de ser estadísticamente significativa, aunque mantuvo la misma dirección. Esto sugiere que el Neu5Gc en sí mismo (en lugar de otros componentes de la carne roja) podría explicar parte, pero no la totalidad, de la relación entre la carne roja y la diabetes tipo 2.

Además, los investigadores estimaron que la obesidad explicaba alrededor del 13% de la asociación entre el Neu5Gc derivado de la carne roja y la diabetes tipo 2, lo que sugiere que la mayor parte de esta asociación se produce a través de mecanismos biológicos independientes del aumento de peso, probablemente mediante efectos inflamatorios directos sobre las células productoras de insulina y los tejidos sensibles a la insulina. Se necesitarán más investigaciones para dilucidar los mecanismos exactos.

Es importante destacar que el análisis no encontró ninguna asociación entre el Neu5Gc derivado de los lácteos y la diabetes tipo 2, un hallazgo consistente con el menor contenido de Neu5Gc de la leche de vaca en comparación con la carne roja como la de res y cordero, y con las porciones más pequeñas que se consumen habitualmente.

Sin embargo, las personas con el quintil de mayor ingesta dietética total de Neu5Gc tenían un riesgo un 37% mayor de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con las del quintil más bajo, una asociación que se debe en gran medida a su componente de carne roja.

"En conjunto, estos hallazgos sugieren que la asociación entre Neu5Gc y la diabetes tipo 2 puede depender de su fuente dietética, ya que el Neu5Gc derivado de la carne muestra una asociación más fuerte con el riesgo de diabetes tipo 2 que el Neu5Gc total de la dieta. Puede haber diferencias entre las fuentes, o bien otros componentes de la carne roja podrían contribuir2, concluye Fezeu.

Añade: "Dado lo común que es la carne roja en las dietas occidentales, la fuerte asociación entre el Neu5Gc derivado de la carne y el riesgo de diabetes tipo 2 es un hallazgo importante. Las investigaciones futuras deberían explorar si reducir la exposición al Neu5Gc derivado de la carne, por ejemplo, priorizando las proteínas de origen vegetal o avícola sobre la carne de res y cordero, que tienen el mayor contenido de Neu5Gc, podría ayudar a prevenir la diabetes tipo 2. Los estudios que midan directamente los anticuerpos anti-Neu5Gc en grandes cohortes también ayudarían a probar directamente el mecanismo de la xenosialitis en humanos".

NO SIGNIFICA QUE LA CARNE ROJA CAUSE DIABETES: LO QUE TODAVÍA QUEDA POR DEMOSTRAR

En futuras investigaciones, los autores pretenden investigar cómo el Neu5Gc y otros componentes de la carne roja, como el hierro hemo (una forma de hierro dietético), se relacionan conjuntamente con el riesgo de diabetes tipo 2, y medir los anticuerpos anti-Neu5Gc para probar directamente el mecanismo propuesto.

Los autores señalan que los resultados son preliminares y aún no han sido validados, y advierten que las estimaciones podrían variar una vez finalizado el análisis. Además, al tratarse de un estudio observacional, la investigación no puede determinar la causa específica del mayor riesgo de diabetes tipo 2, y si bien el análisis se ajustó a varios factores de riesgo importantes, no se pudo descartar la influencia de otros factores sociales y de estilo de vida que no se midieron. Asimismo, estimar la ingesta de Neu5Gc a partir de registros dietéticos y no examinar los cambios en la ingesta dietética durante el seguimiento podría haber introducido cierto error de medición.