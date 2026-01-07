Nestlé retira como medida preventiva varios lotes de su leche de fórmula por la posible presencia de 'Bacillus cereus'

Imagen de uno de los productos afectados. - AESAN

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de que la compañía Nestlé ha retirado, como medida preventiva, nuevos productos y lotes de su leche de fórmula tras la alerta del pasado 12 de diciembre por la posible presencia de 'Bacillus cereus' en su producto 'NIDINA 1'.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. La AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta que se abstengan de consumirlos.

Para facilitar la consulta de los productos afectados por la retirada, la empresa ha habilitado en su página web un buscador de productos y de lotes que puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.nestlebebe.es/retirada-preventiva.

En esta web, la compañía explica que la cereulida es una toxina, creada por ciertas cepas del microorganismo 'Bacillus cereus', que puede causar enfermedades transmitidas por alimentos como vómitos intensos y diarrea.

Así, se han visto afectados unos lotes específicos de los siguientes productos: 'Alfamino', 'Alfamino Junior', 'NAN AR', 'NAN TOTAL CONFORT 1 y 2', 'NAN OPTIPRO 1' (800g, 1200g u 500ml), 'NAN SUPREMEPRO 1 y 2', 'NATIVA 1', 'NIDINA 1', 'NIDINA CONFORT DIGEST' y 'NIDINA CONFORT DIGEST 1'. Nestlé subraya que los lotes no afectados se pueden consumir con seguridad, así como el resto de sus leches de fórmula.