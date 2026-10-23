Murcia recrimina a Sanidad "la falta de medidas para mitigar la escasez de médicos que tensiona el sistema sanitario"

La consejera de Salud, Isabel Ayala, participó de forma telemática en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud - CARM

MURCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha reclamado al Ministerio de Sanidad "una intervención urgente e inmediata para frenar el destructivo déficit de médicos que tensiona el sistema sanitario en España a causa de la inacción del Gobierno de España".

En la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado este viernes, la consejera de Salud, Isabel Ayala, ha exigido soluciones ante "la alarmante falta de facultativos, que ha creado una crisis estructural cronificada por la inacción política del Ministerio que está triturando la calidad asistencial y obligando a las comunidades a hacer auténticos malabares para poder satisfacer las demandas de los pacientes", según han informado desde el Ejecutivo regional.

"Es intolerable que el Ministerio siga eludiendo su responsabilidad estatal y se niegue a liderar un plan de choque nacional que incremente las plazas MIR", ha añadido.

Ayala ha señalado que "las consecuencias de esta nefasta gestión estatal y la inacción ministerial ha empujado a los profesionales a ocho huelgas, que finalmente pagan los pacientes de la Región con un peaje inasumible, sufriendo unas movilizaciones que erosionan su derecho a la salud". En concreto, tras ocho convocatorias de huelga y 30 días de paro hasta el 19 de junio, se han suspendido más de 57.000 consultas externas, cerca de 85.000 consultas Atención Primaria, así como casi 2.000 cirugías y más de 10.000 pruebas.

Por ello, "el Ministerio de Sanidad debe actuar con contundencia, aportar soluciones reales y estables y respuestas a los ciudadanos y no lo han hecho en ocho años".

En esta sesión se han abordado los criterios de reparto de fondos para la estrategia de enfermedades neurodegenerativas, incluida la ELA, y la de enfermedades raras, así como para la Red de Vigilancia en Salud. También se ha estudiado el proyecto de Real Decreto por el que se establece la definición de personas en situación de electrodependencia, y la creación de un registro específico.

En este sentido, la Región de Murcia ha solicitado un análisis de impacto presupuestario real que incluya una valoración detallada de costes y que se establezcan mecanismos específicos de financiación con objeto de afrontar el coste derivado de la implantación de esta disposición. Ello "resulta especialmente perentorio para aquellas comunidades autónomas que, como de la Región de Murcia, tienen una infrafinanciación sistémica, y ello a fin de garantizar la equidad en el conjunto del Sistema Nacional de Salud", ha apuntado la consejera.