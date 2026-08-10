El mijo biofortificado aporta el mismo beneficio en niños que el suplemento de hierro, pero sin sus efectos secundarios

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MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una investigación realizada por la Universidad de Cornell (Estados Unidos) ha mostrado que el mijo biofortificado aporta los mismos beneficios en niños pequeños que los suplementos de hierro, pero sin los efectos secundarios que estos últimos suponen.

Publicado en la revista especializada 'Nature Communications', este estudio del Centro Joan Klein Jacobs para la Nutrición de Precisión y la Salud de este centro académico ha constado que menores que consumieron mijo perla biofortificado con hierro y zinc durante nueve meses no experimentaron los efectos adversos típicamente asociados con un mayor consumo del primero de estos minerales.

Además, los investigadores han observado que estos niños "desarrollaron microbiomas intestinales con cambios distintivos y potencialmente beneficiosos". A su juicio, la relevancia de ello radica en que la deficiencia de hierro afecta a aproximadamente una de cada cuatro personas en todo el mundo y perjudica especialmente a los niños pequeños, ralentizando el desarrollo cerebral y dejando el cuerpo vulnerable a las infecciones.

Ante ello, y según han expuesto, la solución habitual son los suplementos de hierro, remedio que "funciona", pero que "tiene un inconveniente". Investigaciones previas han mostrado que estos pueden alterar el ecosistema bacteriano del intestino, aumentando las poblaciones de patógenos dañinos en el colon, al tiempo que inhiben el crecimiento de microbios beneficiosos y provocan síntomas como diarrea, estreñimiento y heces negras y alquitranadas.

"Pensamos que un enfoque basado en la alimentación podría ayudarnos a alejarnos de las estrategias de suplementación generalizadas para abordar la salud de la población, a la vez que permitiría personalizar las intervenciones nutricionales", ha manifestado al respecto el investigador principal de este estudio y director fundador del Centro Joan Klein Jacobs para la Nutrición de Precisión y la Salud, el doctor Saurabh Mehta.

LOS EXPERTOS DESARROLLARON UNA VARIEDAD DE MIJO PERLA

De este modo, y gracias a la colaboración con agricultores, los expertos desarrollaron una variedad de mijo perla con casi el triple de hierro y más zinc que el mijo común, mediante el cruce de variedades. Este ha sido empleado en un ensayo en el que han participado 223 niños de entre 12 y 18 meses de edad en Mumbai (India), donde la deficiencia de hierro y la anemia siguen siendo muy comunes.

Así, el grupo que consumió el mijo biofortificado mostró una mayor actividad en las vías microbianas asociadas con la lucha contra los patógenos, incluyendo la producción de compuestos naturales con propiedades antibióticas, y con el metabolismo antioxidante, que contribuye a mantener un ambiente intestinal más saludable. Junto a ello, los marcadores relacionados con bacterias dañinas disminuyeron en sus intestinos al finalizar la investigación.