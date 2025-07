La microbiota intestinal es "clave" en la relación entre la obesidad y el cáncer de colon

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación liderado por un grupo del área de Inmunomodulación Intestinal del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada ha publicado una revisión científica "que podría cambiar nuestra comprensión sobre el vínculo entre la obesidad y el cáncer colorrectal", también conocido como cáncer de colon, que indica que la microbiota intestinal es clave en esta relación.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado, en el que han señalado que este estudio se ha hecho en colaboración con el grupo de Hepatogastroenterología, Farmacología y Terapéutica Clínica Traslacional de Ibima Plataforma Bionand.

El estudio se titula 'Systematic review: The gut microbiota as a link between colorectal cancer and obesity' y ha sido publicado en la revista 'Obesity Reviews'. En él se analiza más de un centenar de estudios que exploran cómo las alteraciones en la flora intestinal pueden explicar por qué las personas con obesidad presentan un riesgo mayor de desarrollar cáncer de colon.

"Nuestro trabajo muestra que las bacterias intestinales no son meros espectadores, sino agentes activos en el desarrollo tumoral. En concreto, la disbiosis intestinal, una alteración en el equilibrio microbiano, podría actuar como puente entre dos de las principales epidemias del siglo XXI: la obesidad y el cáncer colorrectal", ha explicado el investigador principal del mencionado estudio, el doctor Antonio Jesús Ruiz-Malagón.

Ruiz-Malagón y la doctora María Jesús Rodríguez-Sojo han liderado esta investigación como coautores principales y han contado, además, con la participación de los científicos Eduardo Redondo, María Elena Rodríguez-Cabezas, Julio Gálvez y Alba Rodríguez-Nogales, referentes en el estudio del microbioma y su impacto en la salud.

Ruiz-Malagón ha añadido que "detectar cambios en la microbiota podría convertirse en una herramienta de diagnóstico precoz. Además, esto abre la puerta a tratamientos personalizados basados en probióticos, dieta o incluso trasplantes de microbiota fecal".

La investigación resalta cómo la obesidad genera un entorno inflamatorio crónico y altera las bacterias intestinales, lo que produce compuestos que pueden promover el crecimiento tumoral. Además, se identifica un perfil microbiano específico que comparten las personas con obesidad y las que padecen cáncer colorrectal, algo que refuerza la hipótesis de una relación causal.

"Este trabajo es un ejemplo de cómo la investigación traslacional puede ayudarnos a entender enfermedades complejas y multifactoriales como el cáncer", ha destacado el vicedirector científico de Ibima Plataforma Bionand y el responsable del mencionado grupo de investigación el doctor Raúl J. Andrade.

En esta línea, Andrade ha agregado que "además, pone sobre la mesa la necesidad de abordar la obesidad no solo como un problema metabólico, sino también como un factor de riesgo oncológico".

Este hallazgo llega en un momento "clave", han apuntado, ya que el cáncer colorrectal es el segundo más mortal en el mundo y su incidencia sigue aumentando. Según datos recientes, cada año se diagnostican más de 1,9 millones de casos nuevos a nivel global y la obesidad es uno de los principales factores modificables asociados a su desarrollo, según ha detallado el citado comunicado.