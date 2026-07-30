Menos azúcar en la infancia, ¿menos riesgo de demencia en la edad adulta?

Archivo - Niño sosteniendo en las manos golosinas. - SASIISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio ha demostrado que consumir menos azúcar en el útero antes del nacimiento y durante los primeros uno o dos años de vida se asoció con un menor riesgo de desarrollar demencia en la edad adulta.

El estudio, publicado en 'Neurology', la revista de la Academia Estadounidense de Neurología, también halló que un menor consumo de azúcar en la infancia se asoció con un retraso en la aparición de la demencia.

Los investigadores puntualizan que su estudio no demuestra que un menor consumo de azúcar prevenga directamente la demencia, sino que solo muestra una asociación entre el azúcar y el riesgo de padecerla.

Para el estudio, los investigadores analizaron a 64.737 personas nacidas antes y después del racionamiento de azúcar durante la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido. El azúcar estuvo racionado durante y después de la guerra, y volvió a estar ampliamente disponible en 1953.

"Nuestros hallazgos sugieren que limitar el consumo de azúcar durante las primeras etapas de la vida puede tener beneficios duraderos para la salud cerebral --destaca la autora del estudio, Jiazhen Zheng, doctora de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong en Guangzhou (China)--. Estos resultados resaltan la importancia potencial de la nutrición en la infancia para reducir el riesgo de demencia décadas después".

Los participantes se agruparon según el momento en que se produjo el racionamiento de azúcar: antes del nacimiento y durante su primer año, antes del nacimiento y hasta los dos años de edad, o sin racionamiento de azúcar.

A partir de una edad promedio de 55 años, los investigadores utilizaron historiales médicos para determinar qué participantes fueron diagnosticados con demencia hasta 15 años después.

De los 15.025 niños que sufrieron racionamiento de azúcar antes de nacer y durante su primer año de vida, 388 desarrollaron demencia. De los 15.256 que sufrieron racionamiento de azúcar antes de nacer y durante sus dos primeros años de vida, 456 desarrollaron demencia. De los 23.774 nacidos después del racionamiento de azúcar, 504 desarrollaron demencia.

Tras ajustar los datos según la edad, el sexo y factores de salud como la hipertensión y la diabetes, los investigadores descubrieron que las personas que sufrieron racionamiento de azúcar antes del nacimiento y hasta el año de edad tenían un 21 % menos de riesgo de padecer demencia en comparación con las personas nacidas después de dicho racionamiento. Asimismo, quienes lo sufrieron antes del nacimiento y hasta los dos años de edad presentaban un 23 % menos de riesgo de padecer demencia.

Los investigadores también descubrieron que, en las personas con niveles de azúcar más bajos en la infancia, la demencia se retrasaba una media de 2,6 años.

Un grupo más reducido de participantes también se sometió a escáneres cerebrales. Las personas con menor consumo de azúcar en la infancia presentaban un mayor volumen total de materia gris y menores niveles de hiperintensidades de la materia blanca, un indicador de daño en el tejido cerebral.

"Limitar el consumo de azúcares añadidos durante el embarazo y la infancia puede ser una medida beneficiosa que las familias y las comunidades pueden adoptar, pero se necesita más investigación para comprender mejor cómo influyen estas exposiciones tempranas en el riesgo de demencia y para orientar las estrategias de salud pública", subraya Zheng.

Una limitación del estudio fue que era observacional y se basaba en eventos que ocurrieron en el pasado, en lugar de realizar un seguimiento de las personas a lo largo del tiempo.