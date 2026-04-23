Archivo - Llevar una dieta sin gluten acarrea un sobrecoste de más de 800 euros anuales para las personas con celiaquía - MARSBARS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten ha publicado su 'Informe de Precios 2026', a través del que ha puesto de manifiesto que llevar una dieta sin gluten acarrea un sobrecoste de más de 800 euros anuales para las personas con celiaquía y sensibles al gluten.

A tenor de este análisis, el cual se realiza tomando como referencia una dieta de 2.000 kilocalorías, ha concluido que el seguimiento de una dieta sin gluten conlleva este gasto adicional y extraordinario en la alimentación de las personas celíacas y sensibles al gluten. En concreto, lo ha cifrado en 69,2 euros al mes, es decir, 830,4 anuales.

El pasado mes de octubre, el Congreso de los Diputados aprobó la tramitación de la Ley de Compensación Económica para Personas Celíacas, que incluye una ayuda económica a las personas con esta enfermedad para sufragar este sobrecoste, ha continuado esta organización que, no obstante, ha señalado que esta permanece bloqueada en fase de enmiendas, no habiendo presentado ningún avance desde entonces.

LA PROPOSICIÓN DE LEY DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA ESTÁ BLOQUEADA

En este contexto, la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten ha manifestado que es necesario desbloquear esta proposición de ley para que el colectivo vea compensado el sobrecoste que supone el seguimiento de una dieta sin gluten. Esto ya es una realidad en la mayoría de los países de la Unión Europea (UE), ha proseguido esta entidad.

Austria, Italia, Irlanda, Finlandia, Francia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza sí contemplan ayudas a los pacientes. Al respecto, ha recordado que seguir el tipo de alimentación recomendada representa el único tratamiento para las personas con enfermedad celíaca y debe realizarse de forma estricta y de por vida.

Además, ha explicado que no cumplir la dieta supone un grave perjuicio para la salud del celíaco, con el riesgo de desarrollo de enfermedades autoinmunes y/o linfoma. A ello se añaden las dificultades existentes a la hora de salir a comer fuera de casa o viajar, ya que este colectivo debe acudir a establecimientos que ofrezcan opciones sin gluten seguras, evitando el contacto cruzado y manipulando correctamente los alimentos.