La leche cruda no es más sana: los pediatras alertan de infecciones graves y del riesgo del H5N1

Archivo - Leche y pan. - VIKKIEPIX/ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La leche, el queso y otros productos lácteos "crudos" sin pasteurizar no son seguros para beber ni comer, especialmente para los niños pequeños y las mujeres embarazadas o en período de lactancia, según las directrices actualizadas de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP).

La AAP reitera su petición de prohibir la venta y distribución de leche cruda y productos lácteos, incluidos los quesos crudos, debido al mayor riesgo de infecciones potencialmente mortales. Insisten en que las afirmaciones de que la leche cruda ofrece beneficios superiores para la salud carecen de respaldo científico.

La declaración titulada 'Consumo de leche y productos lácteos sin pasteurizar (crudos) por mujeres embarazadas y niños' se publica en la revista 'Pediatrics'. Esta declaración redactada por el Comité de Enfermedades Infecciosas y el Comité de Nutrición, se presenta en la Conferencia y Exposición Nacional de la AAP 2026 en San Diego, Estados Unidos.

La guía actualizada también destaca la evidencia emergente de que el H5N1, o influenza aviar altamente patógena, puede representar un riesgo nuevo y potencialmente grave asociado con la leche cruda. Las investigaciones sugieren que el virus puede transmitirse de las vacas lecheras infectadas a la leche, donde puede alcanzar altas concentraciones y permanecer detectable en la leche cruda refrigerada hasta por cinco semanas.

"Casi la mitad de las enfermedades causadas por el consumo de lácteos crudos se presentan en personas menores de 20 años, y una proporción significativa de esos casos se da en niños menores de 5 años", apunta Adam J. Ratner, autor principal del estudio.

BACTERIAS QUE PUEDEN CAUSAR INFECCIONES GRAVES

Estas enfermedades pueden ser graves y provocar complicaciones potencialmente mortales. La pasteurización, un proceso seguro y eficaz de calentamiento y enfriamiento de la leche antes de su consumo, utilizado durante más de un siglo, reduce drásticamente los riesgos sin menoscabar el valor nutricional del que dependen las familias.

Las declaraciones de política elaboradas por la AAP son redactadas por expertos médicos, reflejan la evidencia más reciente en el campo y se someten a varias rondas de revisión por pares antes de ser aprobadas por la Junta Directiva de la AAP y publicadas en 'Pediatrics'. Esta declaración de política actualiza las directrices publicadas por última vez en 2014 y reafirmadas en 2025.

A pesar de los riesgos para la salud ampliamente documentados, la venta y distribución de productos lácteos crudos sigue siendo legal en al menos 27 estados. La leche cruda es la que se obtiene de vacas, cabras u ovejas sin pasteurizar, proceso que consiste en calentar la leche para eliminar bacterias dañinas y otros patógenos.

La leche sin pasteurizar es una fuente bien documentada de patógenos graves como Listeria, E. coli, Salmonella, Campylobacter y Brucella. Estas infecciones pueden provocar hospitalización, enfermedades potencialmente mortales, abortos espontáneos e incluso la muerte, especialmente en niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

EL EMBARAZO MULTIPLICA POR 12 EL RIESGO DE LISTERIOSIS

Las mujeres embarazadas corren un riesgo especialmente alto de contraer infecciones transmitidas por los alimentos. Se estima que la incidencia de listeriosis, por ejemplo, es entre 12 y 14 veces mayor durante el embarazo que en la población general. La infección puede provocar aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro o enfermedades graves en los recién nacidos.

"Los padres pueden optar por la leche cruda porque han oído que es más sana o natural, pero la evidencia científica demuestra lo contrario" reflexionan los autores.

A esto agregan que "los productos lácteos pasteurizados proporcionan los mismos nutrientes esenciales sin exponer a los niños y a las familias a infecciones prevenibles causadas por bacterias y virus peligrosos. Para los bebés, los niños y las mujeres embarazadas, los productos lácteos pasteurizados son, sin duda, la opción más segura".