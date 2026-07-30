La leche que compras no siempre es igual: depende del sistema de producción y la estación del año

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MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los nutrientes que contiene la leche pueden depender tanto del método de producción como de la época del año. Un nuevo estudio revela que los ácidos grasos omega-3 se encuentran en mayor concentración en la leche orgánica de vacas alimentadas con pasto y en menor concentración en la leche producida de forma convencional. Otros ácidos grasos variaron según el método de producción láctea y la temporada.

"Estos hallazgos contribuyen a una mejor comprensión del papel que pueden desempeñar los sistemas de producción en la determinación de la composición nutricional y el valor nutricional potencial de la leche --explica Emily Youngmark, máster en ciencias y estudiante de doctorado en la Universidad de Vermont (Estados Unidos)--. Las diferencias observadas en la composición de ácidos grasos pueden representar un factor que los consumidores tienen en cuenta al elegir productos lácteos".

Youngmark presentará los resultados en que se celebrará del 25 al 28 de julio en National Harbor, Maryland, en las afueras de Washington, DC. Youngmark realizó el estudio con Jana Kraft, PhD, profesora asociada de la Universidad de Vermont.

Los investigadores, que han presentado sus resultados en NUTRITION 2026, la reunión anual más importante de la Sociedad Estadounidense de Nutrición, buscaron determinar si los sistemas de producción influyen realmente en la composición de la leche.

A lo largo de un año, el equipo recolectó más de 300 muestras de leche vendidas por minoristas en Vermont y Nueva York. Utilizando información de los productores lácteos y las etiquetas de los productos, clasificaron cada muestra como convencional (63 muestras), orgánica (111), orgánica de vacas alimentadas con pasto (91) o no orgánica, de pastoreo (40).

En promedio, a lo largo de todas las estaciones, la leche orgánica de vacas alimentadas con pasto contenía significativamente más ácidos grasos omega-3 que las demás leches, aportando 88 miligramos por porción en comparación con los 25 mg/porción de la leche producida convencionalmente.

Por el contrario, los ácidos grasos omega-6 se encontraban en mayor concentración en la leche producida convencionalmente, con 166 mg/porción frente a los 92 mg/porción de la leche orgánica de vacas alimentadas con pasto. Si bien ambos tipos de ácidos grasos forman parte de una dieta saludable, los expertos recomiendan centrarse en aumentar la ingesta de omega-3, que se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 e inflamación.

La composición de ácidos grasos de la leche no orgánica proveniente de vacas criadas en pastos fue, en general, comparable a la de la leche orgánica, con cierta variación estacional. En general, parece que las vacas con mayor acceso a pastos y forraje fresco producen leche con ácidos grasos más beneficiosos. La variación en la composición nutricional a lo largo del año probablemente se deba a las diferencias estacionales en la calidad del forraje.

Si bien los resultados revelaron diferencias significativas en la composición de ácidos grasos entre las muestras de leche, los investigadores señalaron que las implicaciones para la salud de estas diferencias aún son inciertas. Se necesitarían más estudios para determinar si el consumo regular de ciertos tipos de leche conlleva mejoras medibles en la salud.

"Es importante poner estos hallazgos en perspectiva. Si bien las diferencias que observamos pueden ser relevantes desde el punto de vista nutricional, es poco probable que produzcan efectos importantes en la salud por sí solas. Más bien, la composición de ácidos grasos de la leche orgánica de vacas alimentadas con pasto puede contribuir como un componente de un patrón dietético y un estilo de vida saludables en general", resalta Youngmark.