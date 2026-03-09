Lácteos de cabra: Descubre sus beneficios para la digestión y como antiinflamatorio

Archivo - El kéfir presenta propiedades beneficiosas para la salud. / - FREEPIK/CSIC - Archivo

CIUDAD REAL 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Incluir lácteos de cabra o leche de cabra en la dieta habitual es una opción "muy interesante" para la salud por su fácil digestión y por sus propiedades antiinflamatorias, tal y como explica la profesora del Área de Tecnología de los Alimentos en la Facultad de Ciencias y Tecnología Químicas de Ciudad Real, Justa Poveda.

Poveda, que pertenece al grupo de investigación PROBIO-Q Caracterización, Desarrollo y Biotecnología de Alimentos, ha señalado a Europa Press que "el consumidor está cada vez más abierto" a introducir productos nuevos en su día a día "cuando le produzcan un beneficio para la salud".

Con el consumo de lácteos de cabra se puede contribuir, según Poveda, a generar "mayor riqueza en bacterias beneficiosas que van a poblar la mucosa intestinal y que van a conferir beneficios gastrointestinales".

De este modo, ha destacado que la leche de cabra se caracteriza por ser más fácil de digerir, ya que las proteínas en la leche de cabra, cuando llegan al estómago, "forman un coágulo más blando, más poroso, y es más accesible al ataque de las enzimas gástricas".

Tiene muchos ácidos de cadena corta y media, que "no requieren sales biliares para su digestión y se van a absorber directamente en el hígado, con lo cual van a producir energía inmediata sin aumentar los depósitos en el tejido adiposo".

Estos ácidos "movilizan el colesterol en los tejidos", por lo que tienen "actividad anticolesterolémica" porque disminuye "la acumulación de colesterol en los tejidos".

POSIBLE ALTERNATIVA A ALERGIAS

Además, se puede postular "como una alternativa hipoalergénica" para aquellas personas con alergias a la proteína de la leche de vaca, con algunas modificaciones. Aunque ha dejado claro que "no se puede concluir que estas personas alérgicas a esta proteína" pueda tomar directamente leche de cabra.

Del mismo modo, tienen una función de prebiótico, "inhibiendo" la adhesión de bacterias patógenas a la mucosa intestinal, con lo cual, "disminuye la inflamación y provocan un mejor estado de salud y mejores digestiones".

También se caracteriza la leche de cabra por tener algo menor contenido en lactosa que la leche de vaca, con lo cual puede servir también para personas que "tienen un nivel de intolerancia bajo a la lactosa".

Contiene mayor biodisponibilidad de minerales como son el calcio, el hierro, el magnesio y el fósforo, lo que ayuda a luchar contra "la anemia ferropénica, que está producida por la escasez de hierro".

También podría servir para actuar contra la desmineralización ósea, por ejemplo, en mujeres en edad de menopausia, "porque aporta mayor contenido en calcio".

Es rica en vitamina A y tiene mayor contenido en vitaminas del grupo B, como la B1, la B2, la B6 y algunas otras.

PRODUCTOS LÁCTEOS

El potencial de la leche de cabra aumenta cuando es transformada en productos lácteos, por ejemplo en el yogur, en el kéfir o también en los quesos, tal y como ha argumentando esta experta.

En esta tranformación se liberan péptidos bioactivos, lo que se traduce en "funciones beneficiosas para la salud". Tienen actividad antihipertensiva, antioxidante y antiinflamatoria.

Aunque en un primer momento, la aceptación por parte del consumidor de la leche de cabra "no es muy buena" debido a su sabor intenso, una opción alternativa son los lácteos y los quesos.

CONTRIBUCIÓN A ECONOMÍA NACIONAL

Además, Poveda ha señalado que si se consume leche de cabra se contribuye a la economía nacional, al ser España "el segundo país productor de leche de cabra en Europa, detrás de Francia".

También apunta a que "el ganado caprino también es clave para la limpieza de los montes y la prevención de incendios", un punto más a su favor para que aumentase el consumo de estos productos.