Investigadores españoles corroboran en un estudio la relación bidireccional entre depresión y consumo de procesados - UCM

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio llevado a cabo por investigadores españoles ha corroborado la relación bidireccional entre la depresión y el consumo de alimentos altamente procesados, ya que ha hallado que el 71,2 por ciento de las personas con trastorno depresivo mayor presenta una ingesta elevada de estos productos, frente al 39,4 por ciento de quienes no lo padecen.

La investigación, liderada por el Institut de Recerca Sant Joan de Déu y el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Barcelona, en la que han participado la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), ha contado con una muestra de residentes de las dos ciudades españolas. Así, se ha constatado que las personas con un elevado consumo de alimentos altamente procesados presentan más probabilidad de experimentar trastorno depresivo mayor y, viceversa.

"A diferencia de muchos estudios previos que utilizan cuestionarios de síntomas depresivos, evaluamos la presencia de trastorno depresivo mayor durante los 12 meses anteriores mediante una entrevista diagnóstica estandarizada, basada en criterios clínicos", ha indicado la miembro del Institut de Recerca Sant Joan de Déu, del Parc Sanitari Sant Joan de Déu y del CIBERSAM, y primera autora del trabajo, Íngrid Gete Alejandro, que ha añadido que "esto permite estudiar de manera más específica su asociación con el consumo de alimentos altamente procesados".

DOBLE ANÁLISIS

Ahondando en los resultados del estudio, que ha sido publicado en la revista especializada 'Scientific Reports' y que ha analizado no solo si el consumo de alimentos altamente procesados se relaciona con depresión, sino también si la presencia de este trastorno se asocia con una mayor ingesta de estos alimentos, se ha observado que la prevalencia de depresión es del 4,7 por ciento entre las personas con mayor consumo, frente al 0,8 por ciento entre aquellas con menor ingesta.

Para llegar a este punto, los investigadores han empleado datos del proyecto 'Edad con Salud', con una muestra de 1.380 personas adultas de Madrid y Barcelona. De este modo, se ha evaluado el consumo de alimentos altamente procesados mediante un cuestionario validado que recoge la frecuencia de ingesta de 14 categorías de alimentos y bebidas, entre los que se encuentran productos lácteos grasos o azucarados, embutidos, grasas, bebidas alcohólicas fermentadas, dulces, cereales refinados, salsas o alimentos fritos, entre otros.

Tras ello, han realizado análisis estadísticos para estudiar la asociación entre ambas variables, teniendo en cuenta posibles factores de confusión, como la edad, el sexo, el nivel educativo, el estado civil y la presencia de enfermedades físicas crónicas. "Estos resultados refuerzan la importancia de abordar la alimentación y la salud mental de manera conjunta, tanto desde la práctica clínica como desde la salud pública", ha resumido la integrante del Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la UCM y del CIBERSAM, Elvira Lara.