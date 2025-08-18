Intoxicaciones alimentarias: guía para un consumo seguro en verano

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública de Baleares, a través del Servicio de Seguridad Alimentaria, aconseja en estos meses de verano consumir las hamburguesas bien hechas para evitar las toxinfecciones alimentarias provocadas por la bacteria 'Escherichia coli', más frecuente en la carne picada poco hecha.

Por ello, el departamento de Seguridad Alimentaria recomienda que siempre que se vaya a consumir una hamburguesa fuera de casa se compruebe antes que la carne está completamente cocinada y que ha perdido su tono rojizo indicativo de que aún está un poco cruda.

Salud Pública recuerda que, en estos meses de verano, preparar los alimentos para ser consumidos al aire libre puede conllevar el riesgo de contraer una intoxicación alimentaria si no se siguen unas simples normas de higiene.

En primer lugar, es fundamental lavarse las manos antes y después de manipular los alimentos y desinfectar las frutas y verduras que no se van a cocinar con unas gotas de lejía apta para ese fin.

Si se preparan ensaladas, han de mezclarse los ingredientes antes de comer evitando las contaminaciones cruzadas. También hay que mantener separados los alimentos crudos de los ya cocinados.

La carne ha de estar bien hecha y, en la medida de lo posible, se deben evitar los alimentos elaborados con huevo crudo. Por ello las tortillas han de cuajarse bien y conservarse en las neveras portátiles antes de su consumo.

Durante su elaboración, es recomendable no cascar los huevos en el mismo plato donde se van a batir, no usar la cáscara para separar la yema de la clara o poner la tortilla en el mismo plato que se ha usado para darle la vuelta en la sartén.

Durante el transporte es aconsejable no dejar las comidas dentro del coche durante mucho tiempo para evitar una exposición prolongada al sol. No se ha de descongelar nunca los alimentos a temperatura ambiente, es más prudente hacerlo en el frigorífico para evitar la proliferación de bacterias.

Por último, para evitar las toxiinfecciones más frecuentes --salmonelosis, listeriosis, E.Coli o la Campilobacteriosis-- que cursan con gastroenteritis, fiebre y vómitos en términos generales, se han de seguir las medidas mencionadas: cocinar bien las carnes y los huevos y mantenerlos refrigerados hasta su consumo; lavar bien las frutas y verduras y mantener una correcta higiene de manos en todo momento.