La inseguridad alimentaria afecta la productividad de los empleados

La inseguridad alimentaria puede aumentar la ansiedad y debilitar a los empleados en el trabajo, no obstante, los programas de alimentación en el lugar de trabajo para abordarla pueden mejorar los resultados laborales, según una investigación publicada por la Asociación Estadounidense de Psicología en la revista 'Journal of Applied Psychology'.

"Se asume implícitamente que la inseguridad alimentaria afecta principalmente a las personas desempleadas, pero es un problema generalizado que afecta a una parte considerable de la fuerza laboral", subraya el investigador principal, Jason Moy, estudiante de doctorado en comportamiento organizacional en la Universidad de Washington (Estados Unidos).

"Esperamos que los líderes empresariales cambien su mentalidad y comprendan que apoyar a los empleados que enfrentan la inseguridad alimentaria va más allá de las preocupaciones humanitarias y beneficia a las propias empresas", señala.

La inseguridad alimentaria se refiere al miedo o la ansiedad por no poder comprar suficientes alimentos para sobrevivir, lo que puede llevar a reducir la compra de alimentos o a saltarse comidas. Más de 47 millones de personas, o el 13% de los hogares estadounidenses, experimentaron inseguridad alimentaria en 2023, según un informe de 2024 del Departamento de Agricultura de EEUU. Investigaciones anteriores han descubierto que la inseguridad alimentaria está asociada con mayores riesgos de hipertensión, anemia, asma, ansiedad, depresión y trastornos del sueño y de la alimentación.

El estudio actual incluyó tres experimentos. En un experimento en línea con 375 adultos estadounidenses que habían experimentado inseguridad alimentaria, los participantes se dividieron en dos grupos a los que se les pidió que recordaran su experiencia más reciente de inseguridad alimentaria o cuándo tuvieron comida fácilmente disponible. Ambos grupos escribieron sobre sus sentimientos y comportamientos en el trabajo ese día. Los participantes que recordaron la inseguridad alimentaria reportaron mucha más ansiedad y un rendimiento laboral significativamente menor, menor compromiso laboral y menor ayuda a sus compañeros.

En el segundo experimento, 567 adultos estadounidenses que habían experimentado inseguridad alimentaria llevaron diarios semanales durante un mes. Los participantes que reportaron mayor inseguridad alimentaria durante ese mes también reportaron mayor ansiedad y menor desempeño laboral y compromiso laboral. Se realizó un último experimento de campo en Pakistán con 196 trabajadores, quienes fueron asignados aleatoriamente a recibir un paquete de alimentos o un paquete de productos de limpieza e higiene. Los participantes que recibieron alimentos reportaron una ansiedad significativamente menor, con efectos beneficiosos en el rendimiento laboral y la participación en la tarea.

Según los hallazgos, las empresas no deberían depender únicamente de organizaciones sin fines de lucro y asistencia gubernamental cuando podrían proporcionar alimentos a sus propios empleados que enfrentan inseguridad alimentaria. De hecho, los empleadores podrían ofrecer alimentos gratuitos o con descuento mediante cupones para supermercados, despensas de alimentos en el lugar de trabajo, huertos comunitarios o transporte gratuito a bancos de alimentos.

"Queremos destacar que los líderes empresariales deben apoyar a sus empleados que enfrentan inseguridad alimentaria porque hacerlo, a su vez, beneficia a las propias empresas", concluyen los investigadores.

¿Qué es la inseguridad alimentaria en trabajadores?

Es el miedo o la ansiedad por no poder comprar suficiente comida para cubrir necesidades básicas, que puede llevar a reducir la compra de alimentos o saltarse comidas incluso teniendo empleo.​

¿Qué ha encontrado este estudio sobre trabajo y ansiedad?

Que los empleados que viven inseguridad alimentaria reportan más ansiedad, menor rendimiento laboral, menor compromiso y menos ayuda a sus compañeros, frente a quienes tienen comida disponible.​

¿Qué pueden hacer las empresas de forma práctica?

Pueden ofrecer alimentos gratuitos o con descuento (vales para supermercados, despensas en el trabajo, huertos comunitarios o transporte a bancos de alimentos), lo que reduce la ansiedad y mejora el rendimiento y la participación en la tarea.