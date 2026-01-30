La importancia de la gestión emocional y la supervisión médica para cumplir con una dieta

Archivo - Una dieta equilibrada. - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dificultad para gestionar factores emocionales como el estrés y la ansiedad, y la falta de supervisión médica hacen que la mayoría de dietas fracasen a las pocas semanas, según una revisión de estudios realizada por la responsable de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital HLA La Salud de Cádiz, Isabel Mateo.

La especialista ha explicado que los factores emocionales "son determinantes para que una estrategia dietética se mantenga en el tiempo", y que, además de hablar de calorías o ejercicio físico, es fundamental tener en cuenta el estrés, la ansiedad y la frustración.

De hecho, una investigación internacional publicada en la revista 'Obesity' también señala que si no se trabajan las expectativas o los factores psicológicos, el abandono de las dietas aumenta en las primeras fases del proceso, lo que refuerza "la necesidad de incorporar herramientas para el manejo del estrés".

Además, un estudio español publicado en la revista 'Endocrinología, Diabetes y Nutrición' señala que una de cada cinco personas con sobrepeso u obesidad presenta ansiedad asociada, por lo que la relación entre el exceso de peso y la salud mental está "cada vez mejor documentada". En comunidades autónomas como Andalucía, más de la mitad de la población tiene exceso de peso, el 37,4 por ciento con sobrepeso y el 18,4 por ciento obesidad.

En esta misma línea, otra investigación publicada en la revista 'Nutrients' detalla que el éxito o no de una dieta depende de "cómo se gestionan el estrés, las emociones y los hábitos cotidianos". De igual forma, los planes excesivamente rígidos y con expectativas poco realistas tienden a abandonarse antes, mientras que las intervenciones individualizadas y adaptadas a la vida de cada paciente ofrecen mejores resultados a largo plazo.

"La pérdida de peso sostenible requiere la participación coordinada de distintos profesionales sanitarios, como endocrinos, nutricionistas, psicólogos y especialistas en ejercicio físico, para poder adaptar el tratamiento a cada persona", ha continuado Mateo.

Con los intentos de adelgazar, muchas de estas pérdidas de peso puntuales terminan en un efecto rebote. La doctora Isabel Mateo ha incidido en la importancia de no dejarse llevar por modas o soluciones rápidas, ya que la pérdida de peso debe ser "gradual, saludable e individualizada, siempre bajo la supervisión de profesionales sanitarios". Para concluir, ha detallado que esta estrategia debe incluir dieta y ejercicio, y cuando es necesario, "apoyo psicológico y tratamiento farmacológico".